این ایتالیا راهی جام جهانی خواهد شد

به گزارش ایلنا، تیم ملی ایتالیا پنجشنبه شب در یکی از حساس‌ترین دیدارهای پلی‌آف انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره اروپا برابر ایرلند شمالی قرار می‌گیرد؛ مسابقه‌ای سرنوشت‌ساز که در ورزشگاه «نیوبالانس» آتالانتا با ظرفیت ۲۵ هزار نفر برگزار خواهد شد. این همان استادیومی است که چند ماه پیش نخستین حضور جنارو گتوزو روی نیمکت آتزوری را میزبانی کرد؛ جایی که ایتالیا در ماه سپتامبر مقابل استونی به میدان رفت و حالا بار دیگر قرار است شاهد آزمونی مهم برای تیم او باشد.

گتوزو در آستانه این دیدار در نشست خبری روز دوشنبه از انتخاب این ورزشگاه دفاع کرد و توضیح داد چرا ترجیح داده بازی در فضایی کوچک‌تر برگزار شود. او گفت: «من این ورزشگاه را انتخاب کردم و می‌خواهم از رییس فدراسیون و بوفون تشکر کنم که اجازه دادند خودم تصمیم بگیرم. وقتی به ورزشگاهی به بزرگی سن‌سیرو با ظرفیت ۶۰ هزار نفر می‌روید، هواداران اینتر و میلان آنجا هستند و ممکن است بعد از چند پاس اشتباه شروع به سر و صدا و هو کردن کنند. بازی در یک ورزشگاه کوچک‌تر برای ما بهتر است و احتمالاً فضای بهتری ایجاد می‌کند.»

سرمربی آتزوری با یادآوری نخستین تجربه‌اش در همین ورزشگاه اضافه کرد: «در اولین بازی من هم همین اتفاق افتاد، با وجود این که نیمه اول با تساوی بدون گل تمام شد. امیدواریم این بار فضایی واقعاً داغ و جوشان ایجاد کنیم. بازی روز پنجشنبه تنها هدف ماست؛ بقیه چیزها مربوط به گذشته است و فکر می‌کنم شانس بسیار خوبی داریم.»

در آستانه این مسابقه یک تغییر اجباری در فهرست ایتالیا هم رخ داد؛ فدریکو کیه‌زا صبح دوشنبه به دلیل مصدومیت به لیورپول بازگشت و نیکولو کامبیاگی، وینگر بولونیا، به‌عنوان جانشین او به اردوی آتزوری اضافه شد.

با این حال، بخشی از توجه خبرنگاران به غیبت چند چهره سرشناس از جمله نیکولو زانیولو، فدریکو برناردسکی و ریکاردو اورسولینی معطوف شد؛ موضوعی که گتوزو تلاش کرد با تأکید بر انسجام گروه فعلی به آن پاسخ دهد. او گفت: «از روز اول سعی کردم با بازیکنان رابطه نزدیکی بسازم. می‌دانم درباره زانیولو، برناردسکی و اورسولینی از من سؤال خواهید پرسید، حتی با این که نفر آخر اخیراً اینجا بوده است. اما من تلاش کردم یک گروه بسازم و از آن بسیار راضی هستم.»

گتوزو ادامه داد: «از صمیم قلب امیدوارم به هدف‌ بزرگمان برسیم. فکر می‌کنم این گروه به خاطر کاری که در این ماه‌ها انجام داده‌ایم شایسته خوشحالی است. می‌دانم بازیکنانی مثل زانیولو عملکرد خوبی داشته‌اند، اما تصمیم‌هایم را با حسن نیت گرفتم. نمی‌خواستم زمان را برای توضیح درباره کنار گذاشتن بعضی‌ بازیکنان کنم و به بازیکنانی که دعوت کرده‌ام اعتماد زیادی دارم.»

سرمربی ایتالیا معتقد است بازیکنانش به‌خوبی اهمیت این مسابقه را درک می‌کنند و نیازی به تکرار مداوم این موضوع نیست. او گفت: «تمام بازیکنانی که اینجا و زیر این پرچم جمع شده‌اند می‌دانند برای چه چیزی بازی می‌کنیم و اهمیت این مسابقه را به وضوح درک می‌کنند. تصور کنید من هر لحظه درباره این موضوع با آنها صحبت کنم. ما هر کاری لازم باشد انجام می‌دهیم تا با آرامش کامل به بازی برسیم، نیازی نیست آنها را خفه کنیم.»

گتوزو با اشاره به تجربه بالای شاگردانش افزود: «این‌ها بازیکنانی هستند که جایزه‌ها و جام‌های زیادی برده‌اند؛ در فینال لیگ قهرمانان بازی کرده‌اند و با پیراهن آتزوری قهرمان اروپا شده‌اند. من واقعاً به بازیکنان‌مان ایمان دارم.»

او در پایان درباره شرایط مسابقه و حریف پیش رو گفت: «باید اعتماد زیادی داشته باشیم چون این بازیکنان به بازی در چنین مسابقاتی خو گرفته‌اند. باید با شور و اشتیاق زیاد وارد زمین شویم، ذهنی شفاف داشته باشیم و خطر را حس کنیم. حریف برای ما بسیار مهم و محترم است؛ آنها دوندگی زیاد و قلب بزرگی دارند و روی ضربات ایستگاهی بسیار خطرناک هستند.»

