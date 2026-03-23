مقصد بعدی گریزمان مشخص شد
گزارشها حاکی از آن است که آنتوان گریزمان بهزودی برای امضای قرارداد با باشگاه اورلاندو سیتی راهی آمریکا خواهد شد.
به گزارش ایلنا، آنتوان گریزمان در حال حاضر کاملاً آماده است تا به منظور نهایی کردن قرارداد خود به عنوان بازیکن جدید باشگاه اورلاندو به این شهر سفر کند و در همین راستا، این ستاره فرانسوی قصد دارد از فرصت به وجود آمده در وقفه دیدارهای ملی ماه مارس و تعطیلی تمرینات تیم اتلتیکو مادرید بهره برده و با پرواز به سمت ایالات متحده، انتقالش به این باشگاه حاضر در آمریکای شمالی را به طور کامل تکمیل نماید.
این سفر طبیعتاً با موافقت و رضایت کامل مدیران اتلتیکو مادرید انجام میشود که به گریزمان اجازه لازم را دادهاند تا برای امضای قراردادی که قرار است آخرین قرارداد بزرگ در دوران حرفهای درخشان او باشد، عازم آمریکا شود؛ دورانی که در آن باشگاه اتلتیکو و هواداران پرشور این تیم نقش بسیار مهم و پررنگی ایفا کردهاند.
بر همین اساس، او تا پایان فصل جاری در اتلتیکو باقی خواهد ماند و هدف اصلیاش این است که پیش از ادامه دادن سالهای پایانی فوتبال خود در رقابتهای لیگ فوتبال آمریکا، جایی که همیشه اذعان کرده بود دوست دارد پایان دوران حرفهایاش را در آنجا سپری کند، به مقام قهرمانی در جام حذفی اسپانیا و در صورت امکان لیگ قهرمانان اروپا دست یابد.
این انتقال در شرایطی با اجازه باشگاه اتلتیکو مادرید صورت میگیرد که آنها مصمم هستند هرگونه همکاری ممکن را با ستاره شماره 7 خود داشته باشند؛ بازیکنی که به هیچ وجه نباید فراموش کرد که عنوان بهترین گلزن تاریخ این باشگاه را نیز یدک میکشد.
در نهایت، این اقدام گام مهم دیگری در مسیر حرفهای این بازیکن محسوب میشود که در ماه می و همزمان با پایان یافتن فصل به نقطه اوج خود خواهد رسید، یعنی دقیقاً زمانی که او رسماً دوران حرفهای فوتبالش را در تیم اورلاندو ادامه خواهد داد.