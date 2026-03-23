نقاب از چهره سرمربی متخلف ایتالیایی افتاد

به گزارش ایلنا، اگر وقایع این پرونده به صورت مستند ثبت نمی‌شد، بیشتر به یک سناریوی کمدی شباهت داشت تا یک رخداد واقعی در دنیای فوتبال. ماجرا از این قرار است که سرمربی یک تیم ایتالیایی در دوران محرومیتش، با پوشش کامل روحانیون مسیحی در کنار حصارهای ورزشگاه رویت شد تا مخفیانه تیمش را هدایت کند. این اتفاق عجیب در تقابل تیم‌های گالگانیانو و یونیون مولاتزانو در سطح سوم فوتبال منطقه لودی به وقوع پیوست و حالا با انتشار اطلاعیه شماره ۴۰۹ فدراسیون فوتبال ایتالیا، جزییات بهت‌آوری از این رسوایی برملا شده است.

داستان از تاریخ ۲۶ اکتبر کلید خورد؛ جایی که ماتئو چیچری، مربی دارای مدرک یوفا B، برای دور زدن حکم محرومیتش نقشه عجیبی را اجرا کرد. او ابتدا در منطقه‌ای نزدیک به زمین بازی، بازیکنانش را دور خود جمع کرد تا آخرین نکات فنی را به آن‌ها دیکته کند و سپس با پوشیدن ردای بلند کشیشی و رفتن بالای یک نردبان در مجاورت فنس‌ها، شروع به فریاد زدن دستورات تاکتیکی کرد. اما این نمایش مذهبی-ورزشی به همین‌جا ختم نشد.

بر اساس گزارش ناظران فدراسیون، در دقیقه ۳۷ نیمه دوم و پس از باز شدن دروازه تیمش، این کشیش قلابی کنترل اعصاب خود را از دست داد و با همان لباس مبدل به حریم مسابقه یورش برد و با لگد به یکی از بازیکنان رقیب ضربه زد. جنون این مربی در دقیقه ۴۸ و پس از گلزنی تیم خودش به اوج رسید؛ او بار دیگر به داخل مستطیل سبز پرید تا در جشن شادی گل شرکت کند و همزمان به بازیکنان حریف توهین نماید.

این در حالی بود که او طبق حکم قبلی، تا ۲۴ نوامبر ۲۰۲۵ حق هیچ‌گونه فعالیتی را نداشت. در نهایت، کمیته انضباطی با قاطعیت وارد عمل شد و چهار ماه محرومیت اضافه برای مربی، دو ماه محرومیت برای رئیس باشگاه و جریمه نقدی ۵۰۰ یورویی برای تیم در نظر گرفت. به نظر می‌رسد در فوتبال ایتالیا هم ثابت شد که «تن آدمی شریف است به جان آدمیت» و واقعا لباس زیبا نه نشان آدمیت است و نه پایبندی به بازی جوانمردانه.

انتهای پیام/