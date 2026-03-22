چرا آرژانتین تمایلی به بازی نداشت؟

به گزارش ایلنا، دیدار فینالیسیما، رقابتی که یوفا و کنمبول دوباره احیا کرده بودند، برگزار نخواهد شد و اکنون آینده‌ای بسیار نامشخص دارد؛ به‌ویژه پس از حواشی و اتهاماتی که از سوی آرژانتین مطرح شد و در نهایت با اظهارات آلخاندرو دومینگز، رئیس کنمبول، به اوج رسید که حتی بدون برگزاری مسابقه، تیم ملی آرژانتین را برنده این جامی دانست که بازیکنان هر 2 تیم مایل بودند برای آن رقابت کنند. امضای توافق برای برگزاری این مسابقه از ابتدا دشوار بود، زیرا فدراسیون فوتبال آرژانتین برای برگزاری بسته شش مسابقه‌ای در دوحه مشکلات زیادی ایجاد کرده بود و سپس آغاز درگیری‌های نظامی در منطقه و از بین رفتن منابع مالی قطر، در کنار نبود تمایل جدی از سوی آرژانتین برای یافتن راه‌حل، عملاً پایان زودهنگام این رقابت را رقم زد. پیش از این در تاریخ 16 می 2025، فدراسیون فوتبال اسپانیا در پاراگوئه با نمایندگان کنمبول، فیفا، یوفا و فدراسیون آرژانتین دیدار کرد تا روندی آغاز شود که به توافق برای برگزاری فینالیسیما در قطر منجر شد و در ژانویه2026 نیز توافقی غیرممکن به ارزش بیش از 20 میلیون یورو نهایی گردید، اما در 28 فوریه با آغاز درگیری نظامی که قطر را نیز تحت تأثیر قرار داد، همه نهادها با وجود تلاش‌های قطر متقاعد شدند که برگزاری مسابقات برنامه‌ریزی‌شده در آنجا ممکن نیست. از همان ابتدا فدراسیون فوتبال اسپانیا در جلسات خصوصی و عمومی علاقه خود را به برگزاری این بازی در سال جام جهانی و مقابل قهرمان جهان برای کسب اعتبار بین‌المللی و همچنین کسب درآمد قابل توجه از برگزاری 2 مسابقه در ورزشگاه لوسیل اعلام کرد و با همکاری یوفا پیشنهاد داد بازی تحت هر شرایطی برگزار شود؛ به همین دلیل اظهارات دومینگز در زمان آرام شدن شرایط باعث تعجب شد و روابط میان فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها را به شدت دچار آسیب کرد. فدراسیون اسپانیا و یوفا برای حفظ این دیدار گزینه‌های مختلفی از جمله میزبانی در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو با تکیه بر تجربه موفق فینال کوپا لیبرتادورس 2018، بازی در زمین بی‌طرف یا تغییر فرمت به صورت رفت‌وبرگشت را پیشنهاد دادند که با وجود تمامی این تلاش‌ها مسابقه لغو شد. هم‌زمان، فدراسیون اسپانیا برای حفظ برنامه‌های تیم ملی خود به عنوان قهرمان اروپا و تیم اول رنکینگ فیفا، دیدارهای دوستانه‌ای را با صربستان و سپس مصر ترتیب داد که توافق با مصر پس از موانع زیاد در نهایت با دخالت رئیس فدراسیون این کشور نهایی شد. در پایان، فدراسیون اسپانیا از لغو مسابقه ابراز تأسف و از تلاش‌های یوفا قدردانی کرد و یوفا نیز در بیانیه‌ای غیرمعمول از انفعال فدراسیون آرژانتین و کنمبول به صورت ضمنی انتقاد نمود؛ روندی که باعث شد در مقر فدراسیون اسپانیا از همان زمانِ جستجو برای گزینه‌های جایگزین به این نتیجه برسند که «این بازی برگزار نمی‌شود؛ آرژانتین نمی‌خواهد.» و در نهایت نیز به دلیل عواملی چون شکست 6-1 در متروپولیتانو پیش از جام جهانی روسیه و مشکلات حقوقی کلودیو تاپیا، همین اتفاق رخ داد و پرونده این مسابقه بسته شد.

