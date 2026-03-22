دردسر قدیمی رئال در آستانه دربی؛ چالشی که هنوز حل نشده است

به گزارش ایلنا، جود بلینگام بازمی‌گردد و با خود یک «دردسر شیرین» برای آلوارو آربلوا به همراه می‌آورد؛ این واژه‌ای است که سرمربی رئال مادرید در پاسخ به وضعیت پیش‌رو به کار می‌برد. او در ترکیب 4 نفره متشکل از شوامنی، فده والورده، تیاگو پیتارش و آردا گولر، میانه زمین ایده‌آل تیمش را پیدا کرده است؛ موضوعی که با 4 پیروزی پیاپی، از جمله 2 برد مقابل منچسترسیتی در برنابئو و اتحاد، اثبات می‌شود.

اما بازگشت این بازیکن انگلیسی که امشب در دربی روی نیمکت می‌نشیند و در آینده مهره‌ای کلیدی در پروژه مادریدیستا خواهد بود، دوباره بحث‌ها را به سمت نقش او در تیم برده است: آربلوا کدام بازیکن را کنار می‌گذارد تا برای جود جا باز کند؟ کجا و چگونه از بلینگام استفاده کردن، همان «دردسر شیرین» سرمربی است.

حقیقت این است که فصل آسانی برای این هافبک بریتانیایی نبوده است. در واقع، ستاره اهل استوربریج یک سال و نیم است، از جمله در آخرین فصل حضور آنچلوتی، که نتوانسته فرم واقعی خود را پیدا کند؛ وضعیتی تقریباً مشابه خود رئال.

پس از 1 سال نخست فوق‌العاده که با قهرمانی لالیگا و چمپیونزلیگ، ثبت 23 گل و 13 پاس گل و رتبه سوم توپ طلا همراه بود، از تابستان 2024 و با ورود امباپه، این بازیکن حسی گس و شیرین به جا گذاشته است. او فصل گذشته را با 14 گل و 15 پاس گل و لحظاتی از فوتبال ناب به پایان رساند، اما در مقاطعی دیگر، موقعیت نامنظم او در زمین باعث از هم پاشیدن نظم رئال شد.

وینیسیوس و امباپه در خط حمله رها بودند و این بازیکن انگلیسی بیش از آنکه به شوامنی، والورده و گولر نزدیک باشد، به مهاجمان نزدیک می‌شد؛ تیمی که در لحظات کلیدی فصل در اسپانیا و اروپا شکست خورد. بلینگام که به دلیل مصدومیت شانه تحت فشار بود و از نوامبر 2023 با محافظی حجیم بازی می‌کرد، آمار خود را حفظ کرد اما حس و حال روزهای نخست را بازیابی نکرد و تصمیم گرفت بعد از جام جهانی باشگاه‌ها توقف کند.

او شانه خود را جراحی کرد و 5 بازی اول فصل را از دست داد؛ بازی‌هایی که همگی با پیروزی رئالِ ژابی آلونسو همراه بود. او 2 بازی روی نیمکت نشست و اولین حضورش در ترکیب اصلی، از بدشانسی، در شکست 5−2 مقابل اتلتیکو در متروپولیتانو رقم خورد. جود همچنین در شکست مقابل لیورپول، تساوی‌ها برابر وایکانو، الچه و خیرونا و باخت‌های خانگی مقابل سیتی و سلتا و سپس در فینال سوپرجام مقابل بارسا (که به پروژه آلونسو پایان داد) در ترکیب اصلی بود. او در شکست 4-2 مقابل بنفیکا در لیسبون هم حضور داشت که باعث شد رئال از جمع 8 تیم برتر اروپا باز بماند. اگرچه بسیاری از بازیکنان در آن مسابقات حضور داشتند، اما حضور همزمان بلینگام در کنار وینیسیوس و امباپه در حالی که او نقشی میان یک مهاجم کاذب و هافبک هجومی داشت، اشغال فضاها را برای رئال دشوار می‌کرد؛ مشکلی که در 1 سال و نیم اخیر حل نشده است.

در طول 10 بازی که بلینگام غایب بود (با 8 برد و 2 باخت برای رئال)، ورود تیاگو پیتارش به تیم، تعهد دفاعی و تقسیم نقش‌ها را تقویت کرد و همه چیز را بهبود بخشید. به همین دلیل دیروز در کنفرانس مطبوعاتی پیش از دربی، آربلوا این موضوع را که بازگشت بلینگام به معنای خروج پیتارش است، رد کرد.

سرمربی به تلاش این بازیکن آکادمی نیاز دارد. او توضیح داد: «آن‌ها می‌توانند با هم بازی کنند. باید همان چیزی را درک کنند که در بازی‌های اخیر درک کرده‌اند؛ اینکه همه با هم حمله و دفاع می‌کنیم. باید بهترین پست و نقش او را پیدا کنم، اما اگر 11 نفره کار نکنیم، فرقی نمی‌کند رقیب چه کسی باشد، زجر خواهیم کشید.» او با تکرار عبارت «دردسر شیرین» تاکید کرد: «آن‌ها باید تمام استعداد خود را در خدمت کار تیمی قرار دهند.» به نظر می‌رسد نیمکت‌نشین کردن گولر محتمل‌ترین گزینه برای زمانی باشد که بازیکن انگلیسی به ریتم اصلی خود برسد.

بلینگام بین جراحی شانه و مشکلات عضلانی 1 ماه و نیم اخیر، تنها توانسته 1974 دقیقه بازی کند. او 16 بازی را از دست داده که نتیجه آن‌ها 14 برد و 2 باخت برای رئال بوده است. امشب جود به نیمکت برنابئو بازمی‌گردد؛ با این نیاز که سرعت خود را افزایش دهد، نقش خود را در رئالِ جدیدِ آربلوا تثبیت کند و جایگاهش را در رختکن انگلیس برای جام جهانی مستحکم سازد.

