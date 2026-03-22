تغییرات مهم در فهرست حریف تیم ملی برای فیفادی

به گزارش ایلنا، کادر فنی تیم ملی مصر به هدایت حسام حسن فهرست بازیکنان دعوت‌شده برای اردوی ماه مارس را اعلام کرد؛ اردویی که از امروز آغاز می‌شود و در راستای آماده‌سازی این تیم برای حضور در جام جهانی برگزار خواهد شد.

تیم ملی مصر در جریان این اردو دو دیدار دوستانه برگزار می‌کند؛ ابتدا در ۲۷ مارس (۷ فروردین) به مصاف عربستان می‌رود و سپس در ۳۱ مارس (۱۱ فروردین) مقابل اسپانیا قرار خواهد گرفت.

در این فهرست محمد صلاح، ستاره لیورپول، به دلیل مصدومیت حضور ندارد. در مقابل، هیثم حسن، وینگر ۲۴ ساله متولد فرانسه و بازیکن رئال اوویه‌دو، برای نخستین‌بار به تیم ملی مصر دعوت شده است. او در این فصل ۲۸ بازی برای تیمش انجام داده و عملکرد قابل توجهی داشته است.

فهرست بازیکنان تیم ملی مصر به شرح زیر است:

دروازه‌بان‌ها: محمد الشناوی، مصطفی شوبیر، مهدی سلیمان، محمد علاء

مدافعان: محمد هانی، طارق علاء، رامی ربیعه، محمد عبدالمنعم، یاسر ابراهیم، حسام عبدالمجید، خالد صبحی، احمد فتوح

هافبک‌ها: احمد نبیل کوکا، حمدی فتحی، مروان عطیه، مهند لاشین، محمود صابر، احمد سید زیزو، امام عاشور

مهاجمان: محمود تریزیگه، عمر مرموش، ابراهیم عادل، هیثم حسن، اسلام عیسی، مصطفی محمد، ناصر منسی

مصر یکی از حریفان ایران در جام جهانی 2026 است و می‌تواند یکی از رقبای اصلی در مسیر صعود باشد. با حضور تیم‌هایی مانند بلژیک و نیوزیلند در این گروه، رقابت برای کسب رتبه دوم بسیار حساس خواهد بود و تقابل ایران و مصر احتمالاً نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت صعود خواهد داشت، چرا که مصر تیمی قدرتمند و جدی به شمار می‌رود.

