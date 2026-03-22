ترکیب احتمالی آرسنال و سیتی / جنگ تمام عیار برای جام
آرسنال و منچسترسیتی امشب در دیدار فینال جام اتحادیه انگلیس روبهروی هم قرار میگیرند.
به گزارش ایلنا، تیمهای فوتبال منچسترسیتی و آرسنال یکشنبه شب در چارچوب دیدار فینال رقابتهای جام اتحادیه انگلیس در ورزشگاه ومبلی به مصاف یکدیگر خواهند رفت تا در دیداری حساس و تماشایی، تکلیف قهرمان این مسابقات را مشخص کنند.
آرسنال در شرایطی پا به این مسابقه میگذارد که در مرحله نیمهنهایی با برتری مجموع 4-2 مقابل چلسی، برای اولین بار از فصل 2017-18 جواز حضور در دیدار پایانی را به دست آورده است. در سمت مقابل، شاگردان پپ گواردیولا با درهمکوبیدن نیوکسل و ثبت پیروزی قاطع 6-1در مجموع دو دیدار رفت و برگشت، موفق شدند برای $10$مین بار به فینال این تورنمنت راه پیدا کنند.
توپچیهای لندن که در این فصل به دنبال کسب سومین قهرمانی خود در جام اتحادیه و زنده نگه داشتن رویای تاریخی فتح چهارگانه هستند، با آمار 9 گل زده در رتبه پنجم مسابقات قرار دارند. آنها همچنین با خلق 16موقعیت مسلم گلزنی و از دست دادن 11 فرصت، در هر دو بخش جایگاه دوم را به خود اختصاص دادهاند و با ثبت 3 کلینشیت، مشترکاً در صدر بهترین خطوط دفاعی جام ایستادهاند. فرم فوقالعاده آرسنال با روند شکستناپذیری در 14 مسابقه اخیر در تمامی رقابتها، آنها را به شانس اول قهرمانی تبدیل کرده است؛ هرچند نباید فراموش کرد که آنها در آخرین تقابل خود با منچسترسیتی در فینال همین مسابقات، با نتیجه سنگین 0-3 تن به شکست داده بودند.
در آن سوی میدان، فصل برای منچسترسیتی از مسیر ایدهآل خود خارج شده و با توجه به حذف از لیگ قهرمانان اروپا و کاهش شانس قهرمانی در لیگ برتر، فتح جام اتحادیه میتواند آنها را از پایان یک فصل بدون جام نجات دهد. سیتیزنها در این دوره از مسابقات با ثبت 12 گل زده و میانگین 604 پاس صحیح در هر مسابقه، عملکرد درخشانی داشتهاند و از نظر بسته نگه داشتن دروازه نیز با سه کلینشیت شرایط مشابهی با رقیب لندنی دارند. پیروزی در این دیدار میتواند پپ گواردیولا را با کسب پنجمین عنوان قهرمانی، به پرافتخارترین سرمربی تاریخ این مسابقات تبدیل کند.
ترکیب احتمالی آرسنال: آریسابالاگا، هینکاپیه، سالیبا، ماگالائش، تیمبر، زوبیمندی، رایس، اودگارد، تروسار، گیوکرش و ساکا
ترکیب احتمالی منچسترسیتی: ترافورد، آیت نوری، خوسانوف، روبن دیاز، نونیز، اورایلی، رودری، سمنیو، برناردو سیلوا، شرکی و هالند