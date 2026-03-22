کین برای شکستن رکورد لوا نیاز به حذف بایرن دارد!
دتمار هامان، بر این باور است که هری کین باید به جای تمرکز بر رکوردهای فردی، موفقیتهای تیمی را در اولویت قرار دهد.
به گزارش ایلنا، ستاره انگلیسی خط حمله باواریاییها در فصل جاری نمایش خیرهکنندهای از خود بر جای گذاشته و تاکنون موفق به ثبت 31 گل شده است. او برای عبور از رکورد شگفتانگیز روبرت لواندوفسکی که در فصل ۲۰۲۰-۲۰۲۱ توانست 41 بار دروازه حریفان را باز کند، تنها به 11 گل دیگر در 7 مسابقه پیش رو نیاز دارد. با این وجود، دیتمار هامان، ستاره پیشین بایرن مونیخ، بر این باور است که نبردهای حساس لیگ قهرمانان اروپا و تقابل سرنوشتساز با رئال مادرید در مرحله حذفی، مانعی بزرگ بر سر راه این جاهطلبی فردی خواهد بود و کادر فنی باید دقایق حضور این ماشین گلزنی را با دقت مدیریت کند.
هامان با یادآوری آخرین رویارویی این دو غول فوتبال اروپا در عرصه قارهای، به تعویض کین در 10 دقیقه پایانی مسابقه اشاره میکند؛ درست در لحظاتی که مونیخیها برای جبران نتیجه به شدت تشنه گلزنی بودند و در نهایت نیز با شکست زمین را ترک کردند. این پیشکسوت آلمانی تکرار چنین سناریویی را یک فاجعه تمامعیار میداند. وی در گفتگوی اختصاصی با شبکه اسکای تصریح کرد: «در سالهای گذشته او فرصت رکوردشکنی را در پیش رو داشت. در دیدار مقابل مادریدیها، درست زمانی که فاصله در حال افزایش بود، او در فاصله 10 دقیقه تا سوت پایان از زمین بیرون کشیده شد.»
وی در ادامه تحلیل خود پیرامون این موضوع افزود: «به اعتقاد من، منطقیترین تصمیم برای هری کین و باشگاه بایرن مونیخ این است که در مقطع کنونی، رویای شکستن این رکورد را به فراموشی بسپارند. اولویت اصلی باید صعود به مراحل بالاتر لیگ قهرمانان و در ایدهآلترین حالت، فتح این جام معتبر باشد. واقعیت این است که او تنها در شرایطی شانس عبور از این رکورد فردی را پیدا خواهد کرد که بایرن از گردونه رقابتهای اروپایی کنار برود.»
هامان با تاکید بر لزوم اولویتبندی موفقیتهای تیمی بر دستاوردهای شخصی، صحبتهایش را اینگونه به پایان رساند: «شاید ثبت چنین رکوردهای فردی برای خود بازیکن جذابیت بالایی داشته باشد، اما در تصویر بزرگتر نباید هیچ جایگاهی پیدا کند. موفقیت تیمی همواره باید در خط مقدم اهداف باشد. همانطور که پیشتر اشاره کردم، او پس از بازگشت، در دیدار برابر اشتوتگارت به مدت 90 دقیقه در گرمای 35 درجه در زمین دوید، اما تنها سه روز بعد در مادرید و در دقیقه 80 تعویض شد. بروز مجدد چنین اشتباهاتی به هیچ عنوان قابل قبول نیست.»