دربی مادرید: جدال بزرگ رئال و اتلتیکو

به گزارش ایلنا، ورزشگاه سانتیاگو برنابئو در یکشنبه شب، میزبان یکی از جذاب‌ترین تقابل‌های هفته بیست و نهم رقابت‌های لالیگا و البته معتبرترین دربی حال حاضر قاره سبز خواهد بود. نبرد پایتخت‌نشینان اسپانیا اکنون جایگاهی بی‌بدیل در فوتبال اروپا پیدا کرده است؛ تا جایی که در مقطع کنونی مسابقات، هیچ شهر دیگری در قاره اروپا نمی‌تواند به حضور همزمان دو نماینده در جمع هشت تیم برتر لیگ قهرمانان ببالد. اگر مسیر صعود هر دو تیم مادریدی در رقابت‌های اروپایی هموار بماند، تکرار فینال‌های خاطره‌انگیز سال‌های دو هزار و چهارده و دو هزار و شانزده دور از ذهن نخواهد بود. حماسه‌هایی نظیر نبرد تاریخی لیسبون، اعتبار این تقابل سنتی را به سطحی رسانده که هیچ پایتخت بزرگ یا شهر دیگری در اروپا توان رقابت با آن را ندارد.

با وجود برتری تاریخی کهکشانی‌ها در عرصه‌های قاره‌ای، حضور دیگو سیمئونه روی نیمکت روخی‌بلانکو در سال‌های گذشته، توازن قدرت را در رقابت‌های داخلی به شکل قابل‌توجهی برقرار کرده است. جدال امشب، سومین رویارویی دو تیم در فصل جاری به شمار می‌رود؛ فصلی که تا به اینجا سهم هر دو تیم یک پیروزی بوده، اما این نتایج لزوماً آرامش را به اردوگاه‌ها نیاورده است. اتلتیکو پیش از این با برتری پرگل پنج بر دو در دیدار رفت در استادیوم متروپولیتانو، غرق در شادی و غروری کاملاً منطقی شد؛ شکستی سرنوشت‌ساز که ژابی آلونسو نتوانست مانع از وقوع آن شود. هرچند ضربه نهایی به کادر فنی پیشین تنها در دربی رقم نخورد، بلکه نمایش ناامیدکننده تیم در نیمه‌نهایی سوپرجام اسپانیا در عربستان و کنار گذاشتن برنامه‌های تاکتیکی به نفع ارسال‌های بلند تیبو کورتوا، در نهایت کاسه صبر مدیران باشگاه را حتی بیشتر از شکست در دیدار تعیین‌کننده برابر بارسلونا لبریز کرد.

در سمت سفیدپوشان میدان، کیلیان امباپه که به دلیل مصدومیت از ناحیه زانو نبرد نیمه‌نهایی دربی را از دست داده بود و مستقیماً از کلینیک پزشکی به آن مقطع از فصل رسیده بود، اکنون با آمادگی کامل آماده بازگشت به ترکیب اصلی است. حضور این ستاره فرانسوی، حالا به آربلوا ابزاری قدرتمند برای تقابل با خولیان آلوارز در خط حمله حریف می‌دهد. مهاجم آرژانتینی اتلتیکو که روزهای پرالتهابی را با طلسم ناکامی در گلزنی پشت سر گذاشته بود، در دیدارهای اخیر فرم ایده‌آل خود را بازیافته و بار دیگر به مهره‌ای خطرناک تبدیل شده است.

در شرایط کنونی، کفه سنگین فشارها روی دوش رئال مادرید احساس می‌شود که برای زنده نگه داشتن امیدهای خود در کورس قهرمانی لالیگا، به شدت نیازمند کسب پیروزی است. در مقابل، شاگردان سیمئونه با تمرکز بر کسب جام در تورنمنت‌های دیگر و دوری از هیاهوی قهرمانی لیگ، با آرامش خاطر بیشتری پا به میدان می‌گذارند. برنامه کادر فنی رئال در کمپ تمرینی والدبباس، کسب پیروزی خانگی در نبرد امشب و امیدواری به لغزش بارسلونا و اتلتیکو در رقابت‌های لیگ قهرمانان است تا بتوانند از این شرایط بیشترین بهره را ببرند. برای تحقق این هدف، آن‌ها دیگر حق هیچ‌گونه امتیاز از دست دادن در لالیگا را ندارند و این مسیر دشوار دقیقاً از تقابل امشب آغاز می‌شود؛ مسابقه‌ای که مایه حسرت فوتبال اروپا است و در پایان آن، نیمی از شهر مادرید لبخند بر لب خواهند داشت و نیمی دیگر با چهره‌ای درهم‌کشیده ورزشگاه را ترک می‌کنند.

بر اساس گمانه‌زنی‌ها، انتظار می‌رود کهکشانی‌ها با ترکیبی شامل لونین، کارراس، هویسن، رودیگر، الکساندر آرنولد، شوامنی، پیتارش، گولر، والورده، وینیسیوس جونیور و امباپه پا به مستطیل سبز بگذارند. در سوی مقابل نیز احتمالاً موسو، مولینا، خیمنز، هانکو، روجری، سیمئونه، یورنته، کاردوسو، بائنا، خولیان آلوارز و سورلوث، یازده مرد منتخب اتلتیکو مادرید برای این رویارویی حساس خواهند بود.

