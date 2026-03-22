ظهور پدیده لاماسیا و رقابت جدید در خط میانی بارسلونا
مارک برنال، استعداد جوان آکادمی لاماسیا، با نمایشهای امیدوارکننده خود، این سؤال را مطرح کرده که آیا میتواند برای حضور در ترکیب اصلی با فرانکی دی یونگ رقابت کند.
به گزارش ایلنا، مارک برنال، پدیده ۱۷ ساله آبیاناریها، در شروع فصل بیست و چهار-بیست و پنج با تصمیم غافلگیرکننده هانسی فلیک به ترکیب اصلی راه یافت و در همان سه مسابقه ابتدایی، نبوغ استثنایی خود را به رخ کشید. اگرچه یک آسیبدیدگی شدید سایهای از تردید بر آینده و روند پیشرفت او افکنده بود، اما بازگشت شکوهمندانه این بازیکن پس از دوران نقاهت، تمامی اهالی فوتبال را متحیر ساخته است.
این هافبک جوان در پنجره نقل و انتقالات زمستانی در یک قدمی جدایی قرضی قرار داشت، چرا که با ترافیک خط میانی و حضور ستارگانی چون پدری و دی یونگ، شانس خود را برای حضور در میدان اندک میدید. با این وجود، فلیک پیشتر در تابستان مانع از انتقال او به کومو تحت هدایت سسک فابرگاس شده بود تا شخصا بر روند رشد این بازیکن نظارت کند. هرچند خروج او در ماه ژانویه بسیار محتمل به نظر میرسید، اما ماندگار شدن برنال در نهایت به یکی از ارزشمندترین اتفاقات این فصل کاتالانها تبدیل شد.
در روزهایی که فرانکی دی یونگ در اوج آمادگی با مصدومیت مواجه شد و موجی از نگرانی اردوی بارسلونا را فرا گرفت، برنال نه تنها جای خالی این ستاره هلندی را بینقص پر کرد، بلکه ابعاد تازهای به پویایی خط میانی تیم افزود. باز کردن دروازه رقبای سرسختی مانند اتلتیکو مادرید، نیوکاسل و لوانته در کنار مهارتهای فنی برجستهای همچون بازی تکضرب و دوضرب، درک بالا از موقعیتهای بازی، پیشروی تهاجمی با توپ و اضافه شدن به موقع به محوطه جریمه حریفان، موجبات تحسین گسترده کارشناسان را فراهم آورده است. سبک بازی مقتدرانه او باعث شده تا تحلیلگران او را بیشتر یک نسخه جدید از یحیی توره بدانند تا بازیکنی با ویژگیهای سرخیو بوسکتس.
نمایشهای خیرهکننده این پدیده جوان اکنون جایگاه دی یونگ را با چالشی اساسی مواجه کرده است. دادههای آماری نیز کفه ترازو را به ضرر هافبک هلندی سنگینتر میکنند؛ جایی که بارسلونا در چهارده مسابقه غیاب او، به سیزده برد و یک تساوی دست یافته و هرگز طعم شکست را نچشیده است. اگرچه سرمربی آلمانی بارسا به سلسلهمراتب تیم و جایگاه بازیکنان باسابقه احترام میگذارد و احتمال بازگشت دی یونگِ آماده به ترکیب اولیه وجود دارد، اما ظهور قدرتمندانه برنال نیاز به بازگشت زودهنگام و پرخطر ستاره هلندی را از بین برده است. انتظار میرود در ادامه مسابقات زمان بازی میان این دو مهره کلیدی تقسیم شود، اما بدون شک بحث و گمانهزنی درباره انتخاب گزینه اول خط میانی یکی از جذابترین چالشهای پیش روی کادر فنی خواهد بود.