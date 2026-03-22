واکنش صریح ایجنت ستاره چلسی به شایعات پیوستن او به رئال
در پی انتشار گمانهزنیهای گسترده درباره احتمال انتقال انزو فرناندز از چلسی به رئال مادرید، مدیر برنامههای این ستاره آرژانتینی برای نخستین بار به این شایعات واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، بحران نتیجهگیری در اردوگاه آبیهای لندن، تبعات سنگینی برای این باشگاه به همراه داشته است. انزو فرناندز، ستاره آرژانتینی و گرانقیمت چلسی که با امیدهای فراوان و رقمی تاریخی استادیو دا لوز را به مقصد استمفوردبریج ترک کرد، اکنون در کانون گمانهزنیهای نقل و انتقالاتی اروپا قرار گرفته و نام او به شدت با غول فوتبال اسپانیا، رئال مادرید، گره خورده است.
دورنمای تاریک چلسی برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا در فصل آینده، زنگ خطر را برای حفظ ستارگان این تیم به صدا درآورده است. برای بازیکنی که مدال طلای جام جهانی را بر گردن آویخته، غیبت در معتبرترین تورنمنت باشگاهی قاره سبز اتفاقی غیرقابل پذیرش به نظر میرسد. همین شرایط دلسردکننده کافی است تا کهکشانیهای مادرید وضعیت این هافبک میانی را به دقت زیر نظر بگیرند و هواداران رئال به حضور این طراح آرژانتینی در خط میانی تیمشان دل ببندند.
با بالا گرفتن تب این اخبار در خروجی رسانههای ورزشی، ماتیاس تورانزو، مدیر برنامههای انزو فرناندز، وارد عمل شد تا التهاب موجود را کنترل کند. او با اتخاذ موضعی محافظهکارانه در قبال ارتباط موکلش با پادشاهان اروپا اظهار داشت: «حقیقت این است که هنوز هیچ خبر قطعی و رسمی وجود ندارد. تمام چیزهایی که میشنوید صرفاً در حد شایعه است. هنوز تا ماههای مه و ژوئن زمان زیادی باقی مانده و برای صحبت کردن در این باره خیلی زود است.»
با وجود این توضیحات، فشارهای رسانهای مبنی بر اینکه ناکامی چلسی قطعاً منجر به خروج این بازیکن خواهد شد، متوقف نشد. با این حال، تورانزو در واکنش به این پرسش صریح که آیا جدایی فرناندز در پایان فصل یک اتفاق قطعی و تمامشده است، با قاطعیت تمام پاسخ داد: «نه، اینطور نیست.»
در لابهلای اخبار مرتبط با آینده این ستاره، زمزمههایی مبنی بر تحرکات باشگاههای متمول لیگ حرفهای عربستان نیز به چشم میخورد. پروژه جاهطلبانه تیمهای سعودی برای جذب ستارگان نامدار، پای انزو را هم به این شایعات باز کرده بود تا شاید دلارهای نفتی بتواند مسیر او را تغییر دهد. با این وجود، نماینده این بازیکن هرگونه دریافت پیشنهاد از تیمهای خاورمیانه را به طور کامل تکذیب کرد. این واکنش قاطع نشان میدهد که حتی در صورت پایان یافتن ماجراجویی در لندن، جاهطلبیهای فرناندز تنها در بالاترین سطح فوتبال اروپا و تیمهای تراز اول قاره سبز دنبال خواهد شد.
اکنون توپ در زمین چلسی است. کادر فنی و مدیریت آبیهای لندن تنها چند ماه فرصت دارند تا با بهبود روند نتیجهگیری، اعتبار از دست رفته را بازیابند و پروژه ورزشی خود را برای حفظ یکی از کلیدیترین مهرههایشان توجیه کنند. در غیر این صورت، وسوسه بازی در سانتیاگو برنابئوی جدید میتواند هر بازیکنی را برای بستن چمدانهایش ترغیب کند؛ واقعیتی که از هماکنون نویدبخش یک پنجره تابستانی بسیار پرالتهاب برای هافبک جنگنده آرژانتینی است.