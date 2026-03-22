واکنش تند هواداران لیورپول به تصمیم اشلوت مقابل برایتون

به گزارش ایلنا، هواداران لیورپول پس از شکست تلخ تیمشان، روزهای پرتنشی را سپری می‌کنند و توضیحات غیرمنتظره سرمربی درباره دلیل تعویض زودهنگام مهاجم تیم در شکست ۲-۱ مقابل برایتون، بر این نارضایتی‌ها دامن زده است.

لیورپول که در رقابت‌های اروپایی نمایش‌های درخشانی از خود به جا گذاشته بود، بار دیگر نتوانست این روند موفقیت‌آمیز را در لیگ برتر تکرار کند و در بازی ظهر شنبه در ورزشگاه آمکس مغلوب میزبان خود شد. در این دیدار، ابتدا دنی ولبک در دقیقه ۱۴ گل اول را برای برایتون به ثمر رساند. دقایقی بعد، یک اشتباه دفاعی در خط عقب لیورپول شرایطی را رقم زد تا میلوش کرکز در دقیقه ۳۰ بازی را به تساوی بکشاند. با این حال، این پایان کار نبود و ولبک در دقیقه ۵۶ گل دوم خود و تیمش را وارد دروازه کرد تا تلاش‌های لیورپول برای زدن گل تساوی تا پایان مسابقه بی‌ثمر بماند.

یکی از اتفاقات تاثیرگذار و بحث‌برانگیز این مسابقه در همان دقایق ابتدایی رخ داد؛ جایی که آرنه اشلوت مجبور شد به دلیل مصدومیت هوگو اکیتیکه، تغییری زودهنگام و اجباری در ترکیب تیمش ایجاد کند. با ورود کورتیس جونز به جای او، کودی خاکپو عملاً به تنها مهاجم تخصصی لیورپول در زمین تبدیل شد و تغییرات تاکتیکی به حدی پیش رفت که جونز در دقایق پایانی بازی حتی در پست دفاع راست به کار گرفته شد.

پس از سوت پایان بازی، از اشلوت درباره این تصمیم تاکتیکی و شدت مصدومیت اکیتیکه سؤال شد، اما پاسخ او موجی از واکنش‌های منفی را به همراه داشت. با اینکه در جریان بازی کاملاً مشخص بود مصدومیت به اندازه‌ای جدی بوده که اکیتیکه نتواند ادامه دهد و این بازیکن فرانسوی هنگام خروج از زمین با کمک دومینیک سوبوسلای و جیمز میلنر به‌وضوح درد داشت، اما هواداران از صحبت‌های سرمربی تیمشان پس از پایان بازی اصلاً راضی نبودند.

اشلوت در نشست خبری گفت: «هوگو اگر لازم بود، می‌توانست فردا بازی کند. این فقط یک ضربه عضلانی ساده و جزئی بود. یک برخورد باعث شد او از زمین خارج شود و این اتفاق اصلاً به ما کمک نکرد.»

این اظهار نظر و تقلیل دادن شدت مصدومیت توسط سرمربی، بلافاصله خشم هواداران را برانگیخت. در واکنش به صحبت‌های سرمربی هلندی، یکی از هواداران در فضای مجازی نوشت: «اگر می‌توانست فردا بازی کند، چرا همان موقع ادامه نداد؟» هوادار دیگری با اشاره به اهمیت زمان از دست رفته گفت: «فردا؟ ما همین الان بازی کردیم و تمام شد!»

سومی با ابراز تعجب از این تناقض نوشت: «اینکه اکیتیکه به خاطر یک ضربه ساده بیرون برود، عجیب است.» هوادار دیگری نیز با لحنی انتقادی به اشلوت کنایه زد: «یک شاهکار دیگر در مدیریت بازیکنان!» و نفر پنجم با انتقاد از عدم حمایت سرمربی از بازیکن مصدومش گفت: «چه راحت هوگو را زیر اتوبوس انداختی!»

