سرمربی برایتون: همیشه زیبا فوتبال بازی میکنیم
فابین هورزلر در نشست خبری بعد از بازی با لیورپول گفت در مدیریت لحظات کلیدی بهتر عمل کردهاند.
به گزارش ایلنا، در این دیدار حساس و جذاب، دنی ولبک با به ثمر رساندن 2 گل نقش مهمی در پیروزی تیمش داشت و با اینکه گل میلوش کرکز در لحظات پایانی نیمه اول مورد قبول قرار نگرفت، در مجموع باعث برتری برایتون شد.
در انتهای بازی، هورزلر در نشست خبری شرکت کرد و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
او گفت: «میدانم چرا لیورپول را بردیم. شدتی که امروز به زمین آوردیم، کلید کار بود. ما با شدت پرس کردیم، با شدت بازی کردیم و انرژی زیادی به زمین آوردیم. در نیمه دوم موقعیتهای زیادی خلق کردیم.
از عملکرد تیم خیلی راضی هستم؛ همه تلاش کردند بیشتر بدوند و بیشتر از حریف کار کنند.
ما در مدیریت لحظات کلیدی بهتر عمل کردیم. فکر میکنم این تنها پیشرفت ماست، چون همیشه فوتبال خوبی بازی میکردیم اما همیشه نتیجه نمیگرفتیم.
سعی کردیم آرام بمانیم، به اصولمان پایبند باشیم و در برخی لحظات بیش از حد واکنش نشان ندهیم، بهویژه امروز که گل خوردیم، اما آرام ماندیم و به کارهای پایهای خودمان ادامه دادیم.»
سرمربی برایتون در ادامه تاکید کرد: «من یک تیم عالی در زمین میبینم؛ تیمی که برای هم کار میکند و به هم کمک میکند. این موضوع برای بردن در لیگ برتر بسیار مهم است.»