شکست دینامو ماخاچقلعه با حضور کامل حسیننژاد
تیم دینامو ماخاچقلعه در هفته بیستودوم لیگ برتر روسیه با وجود حضور ۹۰ دقیقهای محمدجواد حسیننژاد، برابر زسکا مسکو با نتیجه ۳ بر ۱ شکست خورد.
به گزارش ایلنا، در چارچوب دیدارهای هفته بیستودوم لیگ برتر روسیه، تیم دینامو ماخاچقلعه از ساعت ۱۶:۳۰ امروز (به وقت ایران) در خانه زسکا مسکو، تیم پنجم جدول، به میدان رفت. محمدجواد حسیننژاد که در مسابقه اخیر تیمش در جام حذفی غایب بود، در این دیدار دوباره در ترکیب اصلی قرار گرفت.
دینامو ماخاچقلعه هفته گذشته با گلزنی حسیننژاد موفق شده بود اورنبورگ را شکست دهد و از جمع تیمهای پایین جدول فاصله بگیرد، اما در بازی جام حذفی بدون حضور این هافبک ایرانی برابر زنیت سنپترزبورگ شکست خورده بود.
این تیم در دیدار امروز نیز نتوانست امتیازی کسب کند و با نتیجه ۳ بر ۱ مقابل زسکا مسکو شکست خورد تا با ۲۱ امتیاز در رتبه دوازدهم جدول باقی بماند و فرصت صعود در جدول را از دست بدهد.
حسیننژاد که پیش از این در تمام بازیهای لیگ روسیه برای تیمش به میدان رفته و آمار سه گل و یک پاس گل را ثبت کرده بود، در این مسابقه هم ۹۰ دقیقه بازی کرد و چند ارسال خطرناک به محوطه جریمه حریف داشت که به گل تبدیل نشد.
این هافبک جوان حالا باید خود را برای حضور در اردوی تیم ملی ایران در ترکیه آماده کند؛ جایی که شاگردان امیر قلعهنویی قرار است در دو دیدار تدارکاتی مقابل نیجریه و کاستاریکا قرار بگیرند.