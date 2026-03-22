یک سپاهانی به تیم ملی دعوت شد

یک سپاهانی به تیم ملی دعوت شد
با نهایی نشدن مراحل خروج دانیال ایری از کشور، کادر فنی تیم ملی آریا یوسفی را برای حضور در اردوی ایران در ترکیه دعوت کرد.

به گزارش ایلنا،  تیم ملی فوتبال ایران قرار است در فیفادی فروردین برای برگزاری دو دیدار دوستانه راهی ترکیه شود، اما دانیال ایری به دلیل آماده نشدن امور مربوط به خروج از کشور نتوانست ملی‌پوشان را در این سفر همراهی کند.

بر همین اساس، امیر قلعه‌نویی و کادر فنی تیم ملی تصمیم گرفتند آریا یوسفی را به عنوان جایگزین او به اردو دعوت کنند تا در جمع ملی‌پوشان حاضر شود.

یوسفی که در دیدار سپاهان مقابل پیکان به دلیل محرومیت غایب بود، از این فرصت برای پیگیری مراحل دریافت ویزای آمریکا استفاده کرد و به همین منظور راهی امارات شد. با این حال، با آغاز درگیری‌های اخیر شرایط بازگشت او به ایران دشوار شد و همچنان در امارات حضور دارد.

این بازیکن پس از دریافت پیام کادر فنی تیم ملی قرار است مستقیماً از امارات راهی ترکیه شود تا در شهر آنتالیا به اردوی تیم ملی ایران ملحق شود.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

