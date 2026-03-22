حذف شبابالاهلی از جام ریاست جمهوری امارات
شبابالاهلی در دیدار نیمهنهایی جام ریاست جمهوری امارات با وجود حضور سعید عزتاللهی و ورود سردار آزمون از روی نیمکت، با نتیجه یک بر صفر مقابل الجزیره شکست خورد و از رسیدن به فینال بازماند.
به گزارش ایلنا، در مرحله نیمهنهایی جام ریاست جمهوری امارات، تیم شبابالاهلی از ساعت ۱۸:۲۵ امشب (به وقت ایران) در ورزشگاه هزاع بن زاید العین به مصاف الجزیره رفت. در ترکیب این تیم سعید عزتاللهی حضور داشت، سردار آزمون از روی نیمکت کار را دنبال میکرد و مرصاد سیفی در فهرست مسابقه قرار نداشت.
نیمه نخست این مسابقه با بازی نسبتا پایاپای دو تیم به پایان رسید و شاگردان شبابالاهلی حملات بیشتری روی دروازه حریف ایجاد کردند، اما گلی به ثمر نرسید. در آغاز نیمه دوم، الجزیره روی ارسال نبیل فکیر از سمت چپ و ضربه سر برونو اولیویرا در دقیقه ۴۶ به گل رسید و از حریف خود پیش افتاد.
شبابالاهلی در ادامه برای جبران نتیجه تلاش کرد و در دقیقه ۷۱ سردار آزمون را به میدان فرستاد تا خط حمله تیم تقویت شود، اما حملات این تیم ثمری نداشت. در مقابل، الجزیره نیز چند موقعیت خطرناک دیگر ایجاد کرد که به گل تبدیل نشد.
در نهایت این مسابقه با پیروزی یک بر صفر الجزیره به پایان رسید تا شبابالاهلی با وجود حضور ۸۳ دقیقهای عزتاللهی و بازی تعویضی آزمون از صعود به فینال باز بماند. این تیم در فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۵ اکنون شانس قهرمانی در ادنوک لیگ و لیگ نخبگان آسیا را پیش رو دارد.