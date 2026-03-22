حضور اعضای باشگاه فجر بر مزار شهید مجید سپاسی
به گزارش ایلنا، در سالروز شهادت مجید سپاسی، جمعی از مسئولان و اعضای باشگاه فجر با حضور بر مزار این شهید یاد و خاطره او را گرامی داشتند. در این مراسم، مدیرعامل و کادر اجرایی باشگاه فجر به همراه بازیکنان ردههای مختلف این باشگاه حضور داشتند.
همچنین رئیس هیئت فوتبال استان فارس و تعدادی از اعضای این هیئت نیز در این مراسم شرکت کردند. حاضران با حضور بر مزار شهید سپاسی، یاد و نام او را گرامی داشتند.