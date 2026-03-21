هشدار استقلال نسبت به واسطه‌گری و فشار غیرمنطقی ایجنت‌ها

باشگاه استقلال با ارسال نامه‌ای رسمی به مهدی تاج، نسبت به سوءاستفاده برخی ایجنت‌ها از شرایط فعلی کشور واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، علی تاجرنیا در نامه‌ای به رییس فدراسیون فوتبال با اشاره به شرایط خاص کشور و سوءاستفاده برخی ایجنت‌ها، خواستار مدیریت مدبرانه برای حفظ ثبات در فوتبال شد.

در این نامه با اشاره به هزینه‌های ارزی باشگاه‌ها در قبال بازیکنان خارجی، تأکید شده که برخی واسطه‌ها و ایجنت‌ها با سوءاستفاده از شرایط موجود، در تلاش هستند با اعمال فشار، افزایش‌های غیرمنطقی و بعضاً چندبرابری در دستمزد بازیکنان ایجاد کنند؛ موضوعی که می‌تواند به بی‌ثباتی در ساختار حرفه‌ای فوتبال کشور منجر شود.

باشگاه استقلال همچنین با تأکید بر اهمیت ادامه برگزاری رقابت‌های لیگ برتر در حفظ نشاط اجتماعی، از فدراسیون فوتبال خواسته با اتخاذ تصمیمات قاطع، ضمن صیانت از حقوق باشگاه‌ها، از بروز چنین رفتارهایی جلوگیری کرده و زمینه برگزاری منظم مسابقات را فراهم کند.

اخبار مرتبط
