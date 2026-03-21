شوک به داوری جهان
داور معروف با مصدومیت سنگین جام جهانی را از دست داد
شیمون مارسینیاک، داور سرشناس فوتبال جهان، با مصدومیتی جدی روبهرو شده که طبق گزارشها او را دستکم شش ماه از میادین دور نگه میدارد.
به گزارش ایلنا، شیمون مارسینیاک که قرار بود دیدار لیگ قهرمانان اروپا میان لیورپول و گالاتاسرای را قضاوت کند، در دقایق پایانی به دلیل بروز مشکل جسمانی از فهرست داور اصلی خارج شد و تنها به عنوان داور چهارم کنار زمین قرار گرفت؛ اتفاقی که نقطه شروع یک خبر تلختر بود.
اکنون بهطور رسمی اعلام شده که این داور پرافتخار لهستانی فرصت حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را از دست داده است؛ تورنمنتی که بسیاری آن را آخرین تجربه او در بزرگترین رویداد فوتبالی جهان میدانستند. مارسینیاک که فینال جام جهانی قبلی را سوت زد و در مسابقهای به یادماندنی شاهد پیروزی آرژانتین مقابل فرانسه در ضربات پنالتی با نتیجه ۷-۵ بود، حالا با بحرانی جدی روبهرو شده است.
نتایج معاینات پزشکی نشان میدهد این داور ۴۵ ساله با پارگی رباط صلیبی زانو دستوپنجه نرم میکند؛ آسیبی که او را دستکم برای ۶ ماه از صحنه داوری دور نگه میدارد و عملاً شانس انتخاب او برای حضور در رقابتهای ۲۰۲۶ را از بین میبرد.
قرار بود داوران منتخب یوفا از جمله مارسینیاک، در دوره آموزشی ویژهای که از ۲۴ تا ۲۷ همین ماه برگزار میشود شرکت کنند؛ رویدادی که سطح آمادگی و عملکرد شرکتکنندگان، ملاک اصلی انتخاب نهایی قاضیان جام جهانی خواهد بود. اما حالا مارسینیاک حتی قادر به حضور در این دوره هم نخواهد بود.