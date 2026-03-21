توصیه صریح به فرناندز: منچستریونایتد را ترک نکن

به گزارش ایلنا، با وجود اینکه برونو فرناندز در فصل جاری یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان منچستریونایتد بوده و نقش مهمی در عملکرد تیم ایفا کرده است، در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی درباره علاقه چند باشگاه از لیگ حرفه‌ای عربستان برای جذب او در پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی منتشر شده است. این گمانه‌زنی‌ها باعث شده بحث درباره آینده کاپیتان پرتغالی شیاطین سرخ دوباره در رسانه‌ها مطرح شود.

در همین رابطه ژوزه فونته، مدافع باتجربه فوتبال پرتغال که سال‌ها در تیم ملی هم‌بازی فرناندز بوده، در گفت‌وگویی با تاک‌اسپورت درباره آینده این هافبک خلاق اظهار نظر کرده و معتقد است بهترین تصمیم برای او ادامه حضور در اولدترافورد است.

فونته در این باره گفت: «اگر جای او بودم، صددرصد می‌ماندم. فکر می‌کنم باشگاه حالا تحت هدایت مایکل کریک در مسیر خوبی قرار گرفته است. همه می‌دانیم که این باشگاه بسیار بزرگ است.»

فونته در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به جایگاه فرناندز در میان هواداران منچستریونایتد و نقش پررنگ او در تیم تأکید کرد که این بازیکن می‌تواند در سال‌های آینده به یکی از چهره‌های ماندگار باشگاه تبدیل شود. او در این باره اظهار داشت: «برونو در حال تبدیل شدن به یک اسطوره در منچستریونایتد است، اگر هم نشده باشد. فکر می‌کنم او شهر و باشگاه را دوست دارد. او دوباره درخشان ظاهر شده است. چرا تا پایان دوران حرفه‌ای‌اش نماند؟ چون این یکی از بهترین باشگاه‌های دنیاست.»

