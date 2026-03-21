به گزارش ایلنا، کریستیانو رونالدو در یکی از دیدارهای اخیر تیم النصر با مشکل عضلانی مواجه شد و همین مسئله باعث شد نتواند بازی را تا پایان ادامه دهد و در میانه مسابقه زمین را ترک کند. این آسیب‌دیدگی در نهایت موجب شد نام او در فهرست بازیکنان دعوت‌شده به تیم ملی پرتغال برای بازی‌های دوستانه‌ای که قرار است در روزهای پایانی این ماه برگزار شود، دیده نشود و او از این اردو جا بماند.

با وجود این، انتظار می‌رود پس از پایان روند درمان و بازگشت کامل به شرایط مسابقه، این فوق‌ستاره پرتغالی دوباره در دسترس کادر فنی تیم ملی قرار بگیرد تا بتواند پرتغال را در رقابت‌های جام جهانی همراهی کند. تورنمنتی که بسیاری معتقدند احتمالاً آخرین حضور رونالدو در این رقابت بزرگ خواهد بود و خود او نیز امیدوار است بتواند با کسب عنوان قهرمانی، یکی از مهم‌ترین افتخارات ممکن را به کارنامه‌اش اضافه کند.

در همین راستا کریس وادل، ستاره پیشین فوتبال انگلیس، در گفت‌وگویی با بتویکتور درباره وضعیت رونالدو در تیم ملی پرتغال صحبت کرده و به چالش احتمالی روبرتو مارتینز در استفاده از این بازیکن اشاره کرده است. او معتقد است از نظر فنی شاید منطقی‌تر باشد که رونالدو در نقش بازیکن تعویضی به میدان برود، اما جایگاه و نفوذ او در تیم شرایط متفاوتی ایجاد می‌کند. وادل در این باره گفت: «برای روبرتو مارتینز، استفاده از رونالدو به‌عنوان بازیکن تعویضی در ۲۰ دقیقه پایانی منطقی است. رونالدو فوق‌العاده است و همه می‌دانیم که عاشق آمار و رکوردهایش است و می‌خواهد در تورنمنت‌ها بازی کند و رکوردها را دنبال می‌کند. احتمالاً مارتینز با خودش فکر می‌کند که دوست دارد بازیکن دیگری را در ترکیب اصلی بگذارد و بعد رونالدو را به زمین بیاورد؛ جایی که می‌تواند در ۱۵ تا ۲۰ دقیقه پایانی بازی را ببرد.»

وادل در ادامه صحبت‌هایش به شرایط فیزیکی و انگیزه‌های بالای رونالدو اشاره کرد و تأکید داشت که این بازیکن همچنان برای رسیدن به موفقیت با تیم ملی کشورش انگیزه زیادی دارد. او در این باره اظهار داشت: «او به‌خوبی از بدنش مراقبت کرده و می‌دانم که می‌خواهد در جام جهانی قهرمان شود و با یک پایان درخشان خداحافظی کند. اما گاهی باید به تیم نگاه کرد و شاید لازم باشد بگویی: ببین دوست من، تو از روی نیمکت وارد می‌شوی. اگر لازم باشد، در ۱۵ تا ۲۰ دقیقه آخر وارد زمین می‌شوی چون می‌توانی بازی را به‌راحتی تغییر بدهی.»

این چهره سرشناس فوتبال انگلیس همچنین به تردیدهایی اشاره کرد که ممکن است در ذهن سرمربی تیم ملی پرتغال درباره نحوه استفاده از رونالدو وجود داشته باشد و در این باره گفت: «چه کسی می‌داند چه اتفاقی می‌افتد؟ اما مطمئنم بعضی روزها مارتینس با خودش فکر می‌کند: واقعاً نمی‌خواهم او را در ترکیب اصلی بگذارم، اما چاره‌ای ندارم.»

رونالدو که از سال ۲۰۰۸ بازوبند کاپیتانی تیم ملی پرتغال را بر بازو بسته، طی سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین چهره‌های تاریخ فوتبال این کشور بوده است. او با به ثمر رساندن ۱۴۳ گل ملی همچنان بهترین گلزن تاریخ پرتغال به شمار می‌رود و رکوردی دست‌نیافتنی از خود به جا گذاشته است.

با وجود افزایش سن، این ستاره باتجربه همچنان یکی از مهره‌های کلیدی و رهبران تیم ملی پرتغال محسوب می‌شود و در آستانه جام جهانی نیز نقش مهمی در رهبری تیم خواهد داشت. به همین دلیل بسیاری معتقدند تصمیم‌گیری درباره نیمکت‌نشین کردن بازیکنی با چنین جایگاه و تأثیری برای روبرتو مارتینز کار ساده‌ای نخواهد بود؛ به‌خصوص وقتی بازیکنی مانند رونالدو با انگیزه فتح جام جهانی و پایان دادن به دوران حرفه‌ای خود با یک افتخار بزرگ وارد این رقابت‌ها می‌شود.

