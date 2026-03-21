استقبال گسترده هواداران از پیراهن ستاره تازه آرسنال
باشگاه آرسنال در پی افزایش قابل توجه تقاضا برای خرید پیراهن مکس داومن با چالشهایی در تأمین و پاسخگویی به درخواست بالای هواداران مواجه شده است.
به گزارش ایلنا، مکس داومن، ستاره جوان آرسنال، در دیدار اخیر تیمش برابر اورتون موفق شد نام خود را بهعنوان جوانترین گلزن تاریخ لیگ برتر انگلیس ثبت کند؛ بازیکنی که با گلزنی در این مسابقه نقش مهمی در پیروزی ۲-۰ توپچیها در ورزشگاه امارات ایفا کرد.
این بازیکن ۱۶ ساله با به ثمر رساندن گلی انفرادی و چشمگیر، توجه گستردهای را به خود جلب کرد؛ صحنهای که در آن داومن پس از حرکتی تماشایی با ضربهای دقیق دروازه حریف را گشود و با این گل مهم، سهم قابل توجهی در حفظ صدرنشینی آرسنال در جدول لیگ برتر داشت.
درخشش این بازیکن نوجوان و حضور پررنگتر او در ترکیب تیم اصلی باعث شده استقبال هواداران از پیراهن او به شکل چشمگیری افزایش پیدا کند؛ بهطوری که گزارشها حاکی از آن است که باشگاه آرسنال برای پاسخگویی به درخواستهای فراوان هوادارانی که قصد خرید پیراهن داومن را دارند با مشکل مواجه شده است.
یکی از منابع باشگاه آرسنال در گفتوگو با روزنامه سان درباره این موضوع اظهار داشت: «از افزایش ناگهانی تقاضا برای پیراهن مکس شگفتزده شدهایم، اما دیدن اینکه این همه هوادار میخواهند نام او را روی پیراهنشان داشته باشند، فوقالعاده است.»
طبق گزارش این رسانه، نام داومن پیش از این در فهرست بازیکنانی که نام آنها روی دیوار فروشگاه «آرموری» آرسنال در ورزشگاه امارات برای چاپ روی پیراهنها قرار دارد، دیده نمیشد، اما پس از عملکرد درخشان اخیرش حالا به یکی از محبوبترین انتخابهای هواداران تبدیل شده است.
از سوی دیگر، نام این بازیکن جوان بهعنوان یکی از گزینههای احتمالی حضور در فهرست تیم ملی انگلیس برای جام جهانی ۲۰۲۶ نیز مطرح شده است، هرچند او برای بازیهای دوستانه پیشروی سهشیرها دعوت نشده است. توماس توخل، سرمربی تیم ملی انگلیس، درباره این پدیده جوان گفت: «او خودش را در مرکز توجه قرار داد؛ گل فوقالعادهای مقابل اورتون زد، گلی مهم. او در حال رقابت است و برای سنش یک استعداد فوقالعاده محسوب میشود.»
سرمربی تیم ملی انگلیس در ادامه صحبتهایش درباره شرایط این بازیکن افزود: «هر کسی که درباره مکس با من صحبت میکند، از او تعریف میکند. اما واقعیت این است که او برای دقایق بازی رقابت میکند و هنوز بازیکن ثابت نیست. در بهترین محیط ممکن قرار دارد و از بهترینها یاد میگیرد، جایی که کار تیمی مهمترین اصل است.»
توخل در پایان نیز با اشاره به آینده داومن در تیم ملی انگلیس گفت: «ما این فرصت را داریم که او را برای جام جهانی دعوت کنیم. میخواهیم هیجان و جسارتش را حفظ کنیم. نیازی نیست همین حالا او را دعوت کنیم و فشار بیشتری روی او بگذاریم، در حالی که گزینههای زیادی در اختیار داریم.»