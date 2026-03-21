هوینس: رئال شاید درخشان بازی نکند اما تهدیدی جدی برای بایرن است

به گزارش ایلنا، اولی هوینس روز پنج‌شنبه در صحبت با خبرنگاران درباره رویارویی پیش‌روی بایرن مونیخ با رئال مادرید به ارزیابی شرایط این تیم اسپانیایی پرداخت و در بخشی از صحبت‌هایش گفت: «رئال مادرید شاید فوتبال خیلی زیبایی بازی نکند، اما از نظر تجربه فوق‌العاده و خطرناک است و از لحاظ بدنی در بهترین شرایط قرار دارد.»

رئیس افتخاری باشگاه بایرن مونیخ در ادامه به شرایط کلی رئال مادرید و پیش‌بینی خود از این تقابل حساس اشاره کرد و اظهار داشت: «ممکن است رئال در بهترین فرم خود در لالیگا نباشد، اما تجربه‌اش همیشه آن را نجات می‌دهد. این غرور است اگر فکر کنیم به‌راحتی صعود خواهیم کرد، اما از نظر کیفیت، سال‌هاست چنین فرصتی نصیب‌مان نشده است.»

بایرن مونیخ طی سال‌های گذشته در مراحل حذفی لیگ قهرمانان اروپا چندین مرتبه برابر رئال مادرید قرار گرفته و در اغلب این تقابل‌ها مغلوب تیم اسپانیایی شده است؛ به‌طوری که آخرین پیروزی این تیم برابر رئال به دیدار رفت مرحله نیمه‌نهایی فصل ۱۲-۲۰۱۱ لیگ قهرمانان اروپا بازمی‌گردد؛ مسابقه‌ای که با برتری ۲-۱ نماینده آلمان به پایان رسید.

شاگردان بایرن مونیخ در مسیر رسیدن به مرحله یک‌چهارم نهایی این رقابت‌ها موفق شدند تیم آتالانتا را از پیش رو بردارند. در سوی مقابل نیز رئال مادرید پس از عبور از مانعی دشوار و حذف تیم قدرتمند منچسترسیتی توانست جواز حضور در این مرحله از لیگ قهرمانان اروپا را به دست بیاورد.

