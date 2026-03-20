پیام تبریک مدیرعامل پرسپولیس بمناسبت عید نوروز

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، در پیام نوروزی و تبریک عید فطر مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس آمده است؛

به نام خداوند بخشنده مهربان

مردم شریف ایران، هواداران وفادار پرسپولیس،

سرخ‌پوشان دیار ایران، که نامشان را از غرور و غیرت این سرزمین وام گرفته‌اند، در آغازین روزهای سال نو، در حالی به استقبال بهار می‌روند که آسمان ایران زمین، آغشته به بوی باران و اشک است.

باشگاه پرسپولیس که همواره نماد اتحاد، غیرت و مقاومت بوده، در این برهه نیز به هواداران بی‌شمار خود نشان داد که حتی در سخت‌ترین شرایط، می‌توان با تکیه بر وحدت و همدلی، سرافراز ایستاد.

بهار ۱۴۰۵، بهار صبر و امید است. امید برای فردایی روشن و صبح پیروزی که در سایه صبر و همدلیِ شما عزیزان رقم خواهد خورد.

سال نو خورشیدی برای همه ما ایرانیان با غمی بزرگ و سنگین آغاز شد. فرارسیدن عید باستانی نوروز و سپس عید سعید فطر در ایامی رقم خورده که قلب تک تک ما از فراق مردان و زنانی بزرگ می‌سوزد. مردمانی که عمری را در مسیر خدمت به این مرز و بوم سپری کردند و به درجه رفیع شهادت نائل شدند و جامعه بزرگ ورزش و هواداران پرسپولیس نیز چون دیگر اقشار ملت، داغدار این ضایعه عظیم، جنگ تحمیلی رمضان هستند.

با این وجود، در آستانه شروع بهاری نو و عید فطر که عید بازگشت به فطرت پاک انسانی و پیروزی بر نفس است، بر خود فرض می‌دانیم که به سنت دیرینه ایرانی-اسلامی، امید را در دلها زنده نگه داریم.

ما در باشگاه پرسپولیس به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای مردمی کشور، با تاسی از صبر و استقامت شهیدان، مصمم‌تر از گذشته پای آرمان‌های ایران مقدس ایستاده‌ایم.

ما به هواداران خود که همواره با حضوری پرشور، پرسپولیس را به باشگاهی بی‌نظیر تبدیل کرده‌اند، نوید می‌دهیم که با تکیه بر وحدت، غیرت پهلوانی و منش جوانمردی، سالی سرشار از افتخار را برای ایران عزیزمان رقم خواهیم زد و سرزمین مقدس پارسی، همواره همچون تخت جمشید، باشکوه و استوار خواهد ماند.

اینجانب این بهتر را به همه دوستان تبریک می گویم و از خداوند می خواهم:

.روح هموطنان شهید را قرین رحمت و رضوان خود گرداند.

· به ملت ایران در این غم بزرگ، صبری جزیل عنایت فرماید.

· سال پیش رو را سالی همراه با پیروزی، سلامت و سربلندی در سایه رحمت الهی برای کشور عزیزمان ایران قرار دهد.

نوروزتان پیروز

سرباز وطن

مدیرعامل باشگاه مردمی پرسپولیس

پیمان حدادی

