افشاگری بالاک از پیشنهاد دو غول اسپانیا

به گزارش ایلنا، میشاییل بالاک، ستاره سابق فوتبال آلمان، فاش کرد که در اوج دوران بازیگری‌اش پیشنهادهایی از دو غول بزرگ فوتبال اسپانیا یعنی رئال مادرید و بارسلونا دریافت کرده بود، اما در نهایت تصمیم گرفت مسیر دیگری را در پیش بگیرد.

بالاک در گفت‌وگو با برنامه Triple – der Hagedorn-Fussballtalk از شبکه اسکای اسپورت توضیح داد که تابستان ۲۰۰۲ یکی از مهم‌ترین مقاطع دوران حرفه‌ای‌اش بوده است؛ زمانی که پس از درخشش در بایرلورکوزن مورد توجه رئال مادرید قرار گرفت. او در آن فصل عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت و لورکوزن را تا آستانه قهرمانی بوندسلیگا و همچنین فینال لیگ قهرمانان اروپا رساند. با این حال تیم آلمانی در دیدار نهایی با نتیجه ۲-۱ مقابل رئال مادرید شکست خورد.

در همان سال، بالاک با تیم ملی آلمان نیز به فینال جام جهانی ۲۰۰۲ رسید، اما به دلیل محرومیت ناشی از کارت زرد در نیمه‌نهایی نتوانست در دیدار پایانی مقابل برزیل بازی کند؛ مسابقه‌ای که آلمان آن را با نتیجه ۲-۰ به تیم پرستاره برزیل با حضور رونالدو، رونالدینیو و ریوالدو واگذار کرد.

این هافبک سرشناس درباره تصمیمش برای رد پیشنهاد رئال مادرید گفت: «در نهایت به دلایل مختلف بایرن مونیخ را انتخاب کردم. اولی هوینس نقش مهمی در این تصمیم داشت و واقعاً تلاش زیادی کرد تا من را متقاعد کند.» هوینس که در آن زمان مدیر ورزشی بایرن بود، علاقه زیادی به جذب بالاک داشت و در نهایت این انتقال با پرداخت حدود شش میلیون یورو از لورکوزن به سرانجام رسید.

بالاک همچنین توضیح داد که یکی از دلایل مهم انتخاب بایرن، نزدیکی به جام جهانی ۲۰۰۶ بود که قرار بود در آلمان برگزار شود. او ترجیح می‌داد در آستانه آن تورنمنت بزرگ، برای مهم‌ترین باشگاه کشورش بازی کند.

این ستاره آلمانی درباره رد پیشنهاد رئال مادرید گفت: «می‌دانستم چنین فرصتی ممکن است دیگر تکرار نشود، اما در آن مقطع این تصمیم را درست می‌دانستم.»

بالاک در ادامه فاش کرد که دو سال بعد، در سال ۲۰۰۴، یک بار دیگر تا آستانه انتقال به یکی از غول‌های اسپانیا پیش رفت؛ این بار بارسلونا. او گفت در آن مقطع به دلیل برخی اختلافات با بایرن، مذاکرات جدی برای این انتقال انجام شده بود، اما در نهایت این جابه‌جایی هرگز نهایی نشد.

