اعتراض باشگاههای لیگ برتر به برخورد ناکافی با چلسی
برخی باشگاههای لیگ برتر انگلیس نسبت به نحوه رسیدگی به پروندههای مالی چلسی انتقاد کردهاند و خواستار برخورد جدیتر با آبیهای لندن شدهاند.
به گزارش ایلنا، ورزشگاه هیل دیکینسون و اتاقهای هیئتمدیره لیگ برتر این روزها شاهد یکی از پرتنشترین دوران خود است. در حالی که انتظار میرفت تخلفات گسترده مالی باشگاه چلسی با واکنشی سختگیرانه روبهرو شود، صدور حکمی که بسیاری آن را «ملاطفتآمیز» توصیف میکنند، موجی از خشم و ناباوری را در میان سایر باشگاههای لیگ برتری برانگیخته است.
تماسهای اضطراری با مدیران ارشد لیگ
گزارشها حاکی از آن است که چهرههای ارشد و مدیران اجرایی باشگاههای رقیب، در تماسهایی فوری با ریچارد مسترز، مدیر اجرایی لیگ برتر، و آلیسون بریتین، رییس این لیگ، خواستار توضیحات شفاف درباره نحوه رسیدگی به پرونده چلسی شدهاند. سوال اصلی این است: چگونه باشگاهی که به پرداختهای مخفی و غیرقانونی به ارزش 47.000.000 پوند (معادل 63,000,000 دلار) اعتراف کرده، برخلاف رویه معمول و برخورد با باشگاههای کوچکتر، از کسر امتیاز فرار کرده است؟
این نارضایتی زمانی عمیقتر میشود که به یاد آوریم لیگ برتر پیش از این به صراحت اعلام کرده بود جریمههای مالی برای باشگاههای ثروتمند بازدارندگی کافی ندارند. اکنون مدیران باشگاهها با حسی میان «کلافگی و ناباوری»، جریمه 10.750.000 پوندی در نظر گرفته شده را بیشتر به یک شوخی تشبیه میکنند تا یک مجازات بازدارنده.
ریشه این جنجال به دوران مالکیت رومن آبراموویچ بازمیگردد. مالکان آمریکایی جدید چلسی، مدتی پس از خرید باشگاه، گزارشی تکاندهنده را به لیگ برتر ارائه کردند که خودشان آن را کشف کرده بودند. این گزارش فاش میکرد که بین سالهای 2011 تا 2018 میلادی، دستکم 36 پرداخت مخفیانه از طریق شرکتهای فراساحلی مرتبط با مالک پیشین انجام شده است.
این معاملات غیرقانونی نه برای بازیکنان معمولی، بلکه برای برخی از بزرگترین ستارههای تاریخ باشگاه از جمله ادن هازارد، ویلیان و سسک فابرگاس انجام شده بود. این افشاگری نشان میدهد که چلسی در سالهای اوج خود، با دور زدن قوانین مالی، به برتری غیرمنصفانهای دست یافته است.
روز دوشنبه با انتشار جزئیات حکم، فضای لیگ به شدت ملتهب شد. لیگ برتر با وجود تایید مجموعهای از تخلفات جدی، اعلام کرد که هیچ امتیازی از چلسی کسر نخواهد شد. در عوض، این باشگاه تنها با یک جریمه نقدی و محرومیت از نقلوانتقالات به مدت یک سال روبرو شده است که آن هم برای مدت دو سال به حالت تعلیق درآمده است.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که هواداران فوتبال در حال آمادهسازی برای یک اعتراض بزرگ در استادیومها هستند. رقبای چلسی معتقدند این نوع برخورد، عدالت ورزشی را زیر سوال برده و به باشگاههای ثروتمند این پیام را صادر میکند که میتوان با پرداخت پول، بر تخلفات ساختاری سرپوش گذاشت. در حالی که تنشها در راهروهای اداری به اوج خود رسیده، به نظر میرسد این پرونده فصل جدیدی از تقابل میان باشگاهها و مدیریت لیگ برتر را باز کرده است.