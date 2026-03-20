آموریم، گزینه اصلی جانشینی مورینیو
روبن آموریم به عنوان یکی از جدیترین گزینهها برای نشستن روی نیمکت بنفیکا مطرح شده است.
به گزارش ایلنا، دوران حضور روبن آموریم در منچستریونایتد، در ژانویه سال جاری میلادی و تنها پس از ۱۴ ماه بهطور ناگهانی به پایان رسید. این مربی ۴۱ ساله که در دوران حضورش در اسپورتینگ به عنوان یکی از مربیان پرتقاضای اروپا مطرح شده بود، پس از یک فصل فاجعهبار در انگلیس با افت شدید اعتبار روبرو شد.
شیاطین سرخ تحت هدایت او به رده پانزدهم لیگ برتر سقوط کردند و در فینال لیگ اروپا نیز مقابل تاتنهام شکست خوردند. در نهایت، تساوی ۱–۱ برابر لیدز یونایتد به منزله پایان کار او در جمع منچستریها بود و منجر به اخراج وی شد.
با وجود مشکلات و ناکامیها در انگلیس، اعتبار آموریم در پرتغال همچنان بهشکل قابلتوجهی بالا باقی مانده است. گزارشها در پرتغال حاکی از آن است که او ممکن است مدت زیادی بیکار نماند و اکنون گزینه اصلی برای هدایت «بنفیکا» محسوب میشود.
احتمال تغییرات روی نیمکت بنفیکا در شرایطی مطرح شده که آینده ژوزه مورینیو در این تیم با ابهام روبرو است. مورینیو اوایل این فصل پس از ۲۵ سال دوری و بعد از دورهای هدایت فنرباغچه ترکیه، دوباره به بنفیکا بازگشت. با این حال، قرار گرفتن بنفیکا در کورس قهرمانی لیگ پرتغال پشت سر اسپورتینگ و پورتو، باعث شده تا گفته شود مدیران این باشگاه در حال بررسی تغییر مسیر برای نجات فصل خود هستند.
حضور آموریم روی نیمکت بنفیکا میتواند با تنش و حواشی بسیار زیادی همراه باشد، چرا که او سابقه طولانی و موفقی در هدایت رقیب سرسخت و محلی بنفیکا، یعنی اسپورتینگ لیسبون دارد.
با این وجود، آموریم با بنفیکا بیگانه نیست. او بخش عمده دوران فوتبال خود را به عنوان بازیکن در این باشگاه گذراند و در مجموع ۱۵۴ بازی برای «عقابها» انجام داد. این شناخت داخلی از فرهنگ باشگاه، در کنار سابقه موفق او در کسب عناوین داخلی با براگا و اسپورتینگ، او را به گزینهای بسیار جذاب برای هیئتمدیره بنفیکا تبدیل کرده است.