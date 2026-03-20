حرکت غیرمنتظره هالند خارج از زمین فوتبال؛
ورود ستاره سیتی به دنیای شطرنج
ارلینگ هالند، مهاجم منچسترسیتی، با علاقه جدی به شطرنج و سرمایهگذاری قابل توجه در رقابتهای جهانی این رشته توجهها را جلب کرده و از این بازی فکری بهعنوان «یک تجربه شگفتانگیز» یاد کرده است.
به گزارش ایلنا، ارلینگ هالند، مهاجم سرشناس منچسترسیتی که نامش معمولاً با گلزنیهای بیرحمانه در محوطه جریمه گره خورده است، این بار خارج از زمین فوتبال خبرساز شده است. ستاره نروژی تصمیم گرفته وارد دنیایی کاملاً متفاوت شود و به عنوان یکی از سرمایهگذاران اصلی در پروژه جدید مسابقات قهرمانی شطرنج جهان با نام Total Chess World Championship Tour مشارکت کند؛ رقابتهایی که انتظار میرود با حضور مگنوس کارلسن، نابغه شطرنج جهان و هموطن هالند، به یکی از مهمترین رویدادهای این رشته تبدیل شود.
نهایی شدن این همکاری درست در آستانه دیدار منچسترسیتی برابر وستهام اتفاق افتاد؛ مسابقهای که در نهایت با تساوی ۱-۱ به پایان رسید. هنگام ورود هالند به ورزشگاه لندن، دوربینهای شبکه اسکای اسپورتس جزئیاتی جالب را ثبت کردند: او کلاهی با لوگوی «Norway Chess» بر سر داشت. نشانهای کوچک که در آن لحظه چندان مورد توجه قرار نگرفت، اما در واقع اشارهای به پروژهای بود که گفته میشود مجموع جوایز سالانه آن به حدود ۲.۴ میلیون یورو میرسد.
این مهاجم نروژی حالا به نخستین فوتبالیست طراز اول جهان تبدیل شده که به شکل جدی وارد سرمایهگذاری در شطرنج شده است. او در گفتوگویی با گاردین درباره علاقهاش به این بازی و دلایل ورود به این پروژه توضیح داد:
«شطرنج یک بازی خارقالعاده و شگفتانگیز است. این بازی ذهن شما را به شدت چابک میکند و شباهتهای غیرقابل انکاری با فوتبال دارد. در هر دو رشته، شما باید در کسری از ثانیه تصمیم بگیرید، به غرایز درونی خود اعتماد کنید و چندین حرکت بعدی حریف را پیشبینی کنید.»
برای پیشبرد این پروژه، هالند با مورتن بورگ، تاجر شناختهشده نروژی، همکاری کرده و آنها شرکتی به نام Chess Mates تأسیس کردهاند. این شرکت قرار است یکی از سهامداران اصلی نهاد برگزارکننده تورنمنت جدید باشد و نقش مهمی در توسعه این رقابتها ایفا کند.
اگرچه حضور یک فوتبالیست در سطح هالند به عنوان سرمایهگذار در شطرنج اتفاقی کمسابقه محسوب میشود، اما علاقه به این بازی فکری در میان ستارههای فوتبال بهویژه در لیگ برتر انگلیس موضوع تازهای نیست. در سال ۲۰۲۳ محمد صلاح، ستاره مصری لیورپول، اعلام کرد که به شکل جدی به شطرنج علاقهمند شده و زمان زیادی را صرف آن میکند. از سوی دیگر، ابرچی ازه، ستاره آرسنال، سال گذشته در یک تورنمنت آنلاین ویژه چهرههای مشهور موفق شد جایزه ۲۰ هزار یورویی را به دست آورد. علاوه بر این، پپ گواردیولا سرمربی منچسترسیتی و انزو مارسکا سرمربی سابق چلسی نیز از علاقهمندان شناختهشده این بازی به شمار میروند.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، تور جدید شطرنج جهان با حمایت کامل فدراسیون جهانی شطرنج (FIDE) برگزار خواهد شد. این رقابتها قرار است شامل چهار تورنمنت در چهار شهر مختلف جهان باشد و در پایان، یک قهرمان نهایی در قالب ترکیبی از سه فرمت کلاسیک، رپید (سریع) و بلیتز (برقآسا) معرفی شود.
طبق برنامه اولیه، نخستین مسابقه آزمایشی این پروژه در پاییز ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد و فصل رسمی و کامل این تور از سال ۲۰۲۷ آغاز میشود.
با وجود انتشار جزئیات کلی پروژه، رقم دقیق سرمایهگذاری شخصی هالند هنوز اعلام نشده است؛ با این حال منابع نزدیک به این طرح تأکید کردهاند که مبلغ قابل توجهی در این همکاری در جریان است. کِل مادلند، مدیر اجرایی این تورنمنت، درباره ورود ستاره منچسترسیتی به این پروژه گفت:
«اینکه ارلینگ هالند به عنوان سرمایهگذار در کنار ماست، گویای پتانسیل تجاری عظیم این مسابقات است. او میلیونها دنبالکننده در سراسر جهان دارد و در خلق لحظات جادویی ورزشی، یک استاد به تمام معناست.»