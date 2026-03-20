نسخه شیرر برای تاریخسازی آرسنال؛
یک جام میتواند همهچیز را تغییر دهد
آلن شیرر، اسطوره لیگ برتر انگلیس، معتقد است اگر شاگردان میکل آرتتا بتوانند قهرمان جام اتحادیه شوند، مسیر رسیدن به چهارگانه تاریخی برای آنها هموار خواهد شد.
به گزارش ایلنا، آرسنال سهشنبه شب در ورزشگاه امارات با نتیجه ۲-۰ لورکوزن را شکست داد تا صعود خود به مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا را قطعی کند؛ بردی مهم که باعث شد تیم میکل آرتتا همچنان در تمامی جبههها مدعی باقی بماند و امیدهایش برای ثبت فصلی تاریخی زنده بماند.
توپچیها در حالی به جمع هشت تیم پایانی اروپا رسیدهاند که در رقابتهای داخلی نیز شرایط درخشانی دارند. آرسنال اکنون صدر جدول لیگ برتر را در اختیار دارد و همزمان در چند تورنمنت برای کسب جام میجنگد؛ موضوعی که باعث شده بحث احتمال فتح چهارگانه بیش از هر زمان دیگری پیرامون این تیم مطرح شود.
گام بعدی شاگردان آرتتا این آخر هفته در فینال جام اتحادیه رقم خواهد خورد؛ جایی که آنها باید برابر منچسترسیتی قرار بگیرند. این مسابقه میتواند یکی از تعیینکنندهترین لحظات فصل آرسنال باشد، چرا که قهرمانی در این دیدار نهتنها اولین جام فصل را برای این تیم به همراه خواهد داشت، بلکه میتواند انگیزه و باور لازم برای ادامه مسیر در سایر رقابتها را نیز تقویت کند.
آلن شیرر، مهاجم سابق تیم ملی انگلیس و یکی از چهرههای سرشناس فوتبال این کشور، معتقد است نتیجه این بازی میتواند تأثیر بزرگی بر سرنوشت فصل آرسنال بگذارد. او در این باره گفت:
«اگر آرسنال جام اتحادیه را ببرد، بحث چهارگانه کاملاً جدی میشود. البته این یک «اگر» بزرگ است، چون بازی بسیار بزرگی است؛ برای هر دو تیم، بهویژه سیتی که شاید این آخرین شانسش برای کسب جام باشد.»
او در ادامه با اشاره به اهمیت این مسابقه برای هر دو تیم اضافه کرد:
«این مسابقه برای هر دو تیم بسیار مهم است، اما اگر آرسنال این بازی را ببرد، صحبتها درباره فتح چهار جام بیشتر و جدیتر خواهد شد؛ اتفاقی که تا حالا هرگز رخ نداده است.»
شیرر همچنین درباره فضای احتمالی این دیدار حساس توضیح داد:
«بازی بسیار پرتنش خواهد بود. هیجان زیادی در آن وجود دارد و طبیعتاً درگیری و رقابت هم خواهد داشت. واقعاً مشتاق تماشای این مسابقه هستم.»
در تاریخ فوتبال انگلیس تاکنون هیچ تیمی موفق نشده در یک فصل هر چهار جام اصلی را فتح کند؛ موضوعی که رسیدن به آن را به یکی از دشوارترین دستاوردهای ممکن تبدیل کرده است. به همین دلیل اگر تیمی بتواند چنین رکوردی را ثبت کند، احتمال دارد تا سالها و حتی دههها تکرار نشود.
آرسنال در کنار لیگ قهرمانان اروپا و لیگ برتر، در جام حذفی انگلیس نیز همچنان در رقابت حضور دارد و در مرحله یکچهارم نهایی این مسابقات باید به مصاف ساوتهمپتون برود. ادامه موفقیت در این رقابتها مستلزم حفظ ثبات فنی و مدیریتی در ادامه فصل است؛ مسیری دشوار که میتواند سرنوشت یکی از خاصترین فصلهای تاریخ باشگاه را رقم بزند.