نقشه بزرگ الهلال: مدیر کلیدی لیورپول در رادار سعودیها
باشگاه الهلال عربستان در ادامه پروژه تقویت ساختار مدیریتی خود، به سراغ یکی از مدیران تاثیرگذار لیورپول برود.
به گزارش ایلنا، باشگاه الهلال عربستان در ادامه برنامههای بلندپروازانه خود برای تقویت ساختار مدیریتی و ورزشی، نگاه ویژهای به یکی از چهرههای کلیدی باشگاه لیورپول دارد. مدیران این باشگاه متمول سعودی قصد دارند با جذب یک مدیر باتجربه اروپایی، پروژه توسعه فنی و مدیریتی خود را وارد مرحله تازهای کنند.
در همین راستا، نام ریچارد هیوز، مدیر ورزشی فعلی لیورپول، به عنوان یکی از گزینههای اصلی الهلال مطرح شده است. هیوز که در ژوئن سال گذشته پس از سالها فعالیت موفق در بورنموث به آنفیلد پیوست، نقش مهمی در مدیریت دوره انتقالی حساس باشگاه پس از پایان دوران یورگن کلوپ ایفا کرده و به عنوان یکی از مهرههای کلیدی ساختار جدید مدیریتی لیورپول شناخته میشود.
گزارشها نشان میدهد مدیران الهلال نام او را در فهرست نهایی و اختصاصی سه گزینهای خود قرار دادهاند؛ فهرستی که برای انتخاب مدیر ورزشی آینده این باشگاه تهیه شده است. با وجود این، هنوز هیچ تماس رسمی میان طرفین برقرار نشده و مذاکرات وارد مرحله عملی نشده است.
با این حال، برنامهریزی برای بررسی امکان جذب هیوز از سوی مسئولان الهلال آغاز شده و انتظار میرود در هفتههای آینده تحرکات جدیتری در این زمینه شکل بگیرد. گفته میشود لیورپول نیز احتمال دریافت پیشنهاد رسمی از سوی باشگاه عربستانی را در بازه زمانی پیش رو منتفی نمیداند.
در صورت ارائه پیشنهاد و پیشرفت مذاکرات، این انتقال میتواند یکی از مهمترین جابهجاییهای مدیریتی میان فوتبال اروپا و لیگ عربستان باشد؛ لیگی که در سالهای اخیر تلاش کرده علاوه بر جذب ستارههای بزرگ، از تجربه مدیران مطرح فوتبال اروپا نیز بهره ببرد.