شاهکار آربلوا در اروپا: حذف همزمان مورینیو و گواردیولا در یک فصل
آلوارو آربلوا با پیروزی قاطع برابر منچسترسیتی، به نخستین مربی تاریخ تبدیل شد که در یک فصل موفق شده تیمهای تحت هدایت ژوزه مورینیو و پپ گواردیولا را از رقابتها کنار بزند.
به گزارش ایلنا، آلوارو آربلوا برای رسیدن به این نقطه تاریخی مسیر سادهای را طی نکرد. مربی سابق تیم ملی اسپانیا که در ۱۲ ژانویه هدایت رئال مادرید را بر عهده گرفت، کارش را در شرایطی دشوار آغاز کرد و در همان هفتههای ابتدایی با چالشهای جدی روبهرو شد. نخستین ضربه زمانی وارد شد که رئال مادرید در رقابتهای کوپا دلری برابر آلباسته، تیمی از دسته دوم فوتبال اسپانیا، شکست خورد. کمی بعد نیز در لیگ قهرمانان اروپا اتفاقی غیرمنتظره رخ داد؛ جایی که آناتولی تروبین، دروازهبان بنفیکا، گل سرنوشتسازی به ثمر رساند که باعث حذف رئال مادرید شد و این تیم را مجبور کرد مسیر خود را از مرحله پلیآف ادامه دهد.
با این حال همین نتیجه نقطه عطفی برای تیم آربلوا شد و تعادل دوباره به ترکیب رئال مادرید بازگشت؛ چرا که سرنوشت بار دیگر آنها را مقابل بنفیکای تحت هدایت ژوزه مورینیو قرار داد. شاگردان آربلوا در دیدار رفت در لیسبون نمایش منسجمی ارائه دادند و با پیروزی ۱-۰ زمین را ترک کردند. آنها در مسابقه برگشت در مادرید نیز برتری خود را حفظ کردند و با نتیجه ۲-۱ به پیروزی رسیدند تا در مجموع راهی مرحله حذفی شوند.
با این حال مهمترین موفقیت آربلوا روی نیمکت رئال مادرید در تقابل با منچسترسیتی رقم خورد. تیم او در شرایطی به مصاف شاگردان پپ گواردیولا رفت که با فهرست بلندبالایی از غایبان مواجه بود؛ بازیکنانی مانند جود بلینگام، کیلیان امباپه، رودریگو، ادر میلیتائو، دنی سبایوس، آلوارو کارراس و دیوید آلابا در اختیار این تیم نبودند. با وجود این شرایط دشوار، رئال مادرید در دیدار رفت نمایشی درخشان ارائه داد و با هتتریک فدریکو والورده با نتیجه ۳-۰ به پیروزی رسید. این برتری در مسابقه برگشت نیز حفظ شد و مادریدیها با پیروزی ۲-۱ کار را تمام کردند تا صعود خود را تثبیت کنند.
در نهایت این نتایج باعث شد آربلوا نامش را در تاریخ این رقابتها ثبت کند؛ او به نخستین مربی تبدیل شد که در یک فصل توانسته هم تیم تحت هدایت ژوزه مورینیو و هم تیم پپ گواردیولا را از مسابقات کنار بزند. علاوه بر این، او تنها مربیای است که در مرحله حذفی هر چهار تقابل خود برابر این دو سرمربی بزرگ را با پیروزی پشت سر گذاشته است؛ دستاوردی چشمگیر که در زمان سپردن هدایت رئال مادرید به او کمتر کسی انتظار تحققش را داشت.