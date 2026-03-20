شب طلایی سه ستاره بزرگ
رکورد مشترک کین، صلاح و لواندوفسکی در لیگ قهرمانان
محمد صلاح، هری کین و روبرت لواندوفسکی در شبی درخشان در لیگ قهرمانان اروپا نام خود را در کنار یکدیگر در تاریخ این رقابتها ثبت کردند.
به گزارش ایلنا، لیگ قهرمانان اروپا چهارشنبه شب شاهد درخشش سه مهاجم بزرگ فوتبال جهان بود؛ محمد صلاح، هری کین و روبرت لواندوفسکی هر کدام با عملکردی درخشان نام خود را در کنار یکدیگر در تاریخ این رقابتها ثبت کردند. دو ستاره بایرن مونیخ و لیورپول با عبور از مرز ۵۰ گل در لیگ قهرمانان به یک نقطه عطف مهم رسیدند و در سوی دیگر، مهاجم باتجربه بارسلونا رکوردی ویژه را در فوتبال باشگاهی اروپا جابهجا کرد.
هری کین در دیدار حساس مرحله حذفی بایرن مونیخ مقابل آتالانتا نقش اصلی را در صعود تیمش ایفا کرد و در همان بازی به رکورد ۵۰ گل در لیگ قهرمانان اروپا رسید. مهاجم انگلیسی ابتدا در نیمه اول با تبدیل یک ضربه پنالتی گل نخست تیمش را به ثمر رساند و شمار گلهایش در این رقابتها را به ۴۹ رساند. اما او به همین بسنده نکرد و کمی بعد بار دیگر تواناییهای استثنایی خود را به نمایش گذاشت. کین در محوطه جریمه شلوغ حریف توپ را در اختیار گرفت، با یک چرخش سریع مدافعان آتالانتا را جا گذاشت و پیش از آنکه دروازهبان فرصت واکنش پیدا کند، ضربهای قدرتمند و غیرقابل مهار به سمت دروازه فرستاد تا پنجاهمین گلش در لیگ قهرمانان را به شکلی دیدنی به ثبت برساند.
در همان شب و در آنفیلد، محمد صلاح نیز نمایشی درخشان ارائه داد و اجازه نداد توجهها تنها معطوف به مهاجم بایرن شود. ستاره مصری لیورپول در دیدار برابر گالاتاسرای با یک گل زیبا به رکورد ۵۰ گل در لیگ قهرمانان اروپا رسید. در دقیقه ۶۱ بازی و در شرایطی که لیورپول با برتری ۱-۴ در مجموع دیدار رفت و برگشت کنترل کامل مسابقه را در دست داشت، صلاح توپ را در لبه محوطه جریمه دریافت کرد و با اعتمادبهنفس همیشگی به سمت مدافعان عقبنشسته حریف حرکت کرد. او با یک حرکت سریع توپ را روی پای چپ مورد علاقهاش آورد، زاویه شوت را تغییر داد و ضربهای دقیق و تماشایی به گوشه دور دروازه فرستاد.
این گل دقیقاً همان چیزی بود که از صلاح انتظار میرود؛ یک ضربه کلاسیک به سبک خودش که هم رکورد شخصیاش را کامل کرد و هم اشتباه قبلی او در از دست دادن ضربه پنالتی را جبران کرد. لیورپول در نهایت با برتری مجموع ۱-۵ از این تقابل عبور کرد و حالا باید در مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا به مصاف پاریسنژرمن برود.
با ثبت این رکورد، صلاح و کین حالا در جدول گلزنان تاریخ لیگ قهرمانان اروپا به عدد ۵۰ گل رسیدهاند و در کنار تیری آنری در رتبه دهم مشترک قرار گرفتهاند. در بالای سر آنها نامهایی چون رود فن نیستلروی با ۵۶ گل و همچنین توماس مولر و ارلینگ هالند با ۵۷ گل دیده میشود؛ رکوردهایی که این دو مهاجم حالا برای نزدیک شدن به آنها انگیزه بیشتری خواهند داشت.
با این حال، شب پرهیجان لیگ قهرمانان تنها به رکورد مشترک صلاح و کین محدود نشد. در اسپانیا نیز بارسلونا نمایشی خیرهکننده ارائه داد و با پیروزی پرگل ۲-۷ برابر نیوکسل در ورزشگاه اسپاتیفای نوکمپ با اقتدار راهی مرحله یکچهارم نهایی شد. این مسابقه برای روبرت لواندوفسکی شبی کاملاً خاص بود؛ مهاجم باتجربه لهستانی با به ثمر رساندن دو گل رکوردی تاریخی را در رقابتهای باشگاهی اروپا جابهجا کرد.
لواندوفسکی در نیمه دوم و در دقایق ۵۶ و ۶۱ دروازه نیوکسل را باز کرد و با این دو گل تعداد تیمهایی را که در لیگ قهرمانان اروپا مقابلشان گل زده به عدد ۴۱ رساند. به این ترتیب او از رکورد قبلی لیونل مسی که برابر ۴۰ تیم مختلف گلزنی کرده بود عبور کرد و به بازیکنی تبدیل شد که در تاریخ این رقابتها مقابل بیشترین تعداد تیمهای متفاوت گل به ثمر رسانده است.
مسیر درخشان لواندوفسکی در فوتبال اروپا بیش از ۱۴ سال پیش آغاز شد؛ زمانی که با پیراهن بروسیا دورتموند نخستین گل خود در لیگ قهرمانان را مقابل المپیاکوس به ثمر رساند. حالا این مهاجم ۳۷ ساله با ۱۰۷ گل در این رقابتها همچنان یکی از مرگبارترین مهاجمان تاریخ فوتبال اروپا محسوب میشود و دقت و بیرحمی او در گلزنی همچنان پابرجاست.
عملکرد لواندوفسکی در این فصل نیز نشان میدهد که او هنوز در بالاترین سطح رقابت میکند. این مهاجم در ۳۶ بازی در تمامی رقابتها ۱۶ گل و سه پاس گل ثبت کرده است؛ آماری که شامل ۱۱ گل در لالیگا، چهار گل در رقابتهای اروپایی و یک گل در سوپرجام اسپانیا میشود. علاوه بر این، دو گل او برابر نیوکسل باعث شد تعداد گلهای لیگ قهرمانانش با پیراهن بارسلونا به ۲۳ برسد.
حالا لواندوفسکی تنها دو گل با رکورد مشترک ۲۵ گل ریوالدو و لوییس سوارز در رقابتهای اروپایی برای بارسلونا فاصله دارد و بهسرعت در حال نزدیک شدن به جایگاههای بالاتر در جدول گلزنان تاریخ باشگاه در مسابقات قارهای است؛ رکوردی دیگر که میتواند به کارنامه پرافتخار این مهاجم بزرگ اضافه شود.