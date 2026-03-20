حمایت قاطع چلسی از روزنیور: نتیجه فصل تعیینکننده نیست
مدیران چلسی تصمیم گرفتهاند فارغ از نتیجه نهایی تیم در این فصل و حتی در صورت ناکامی در کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا، به همکاری با لیام روزنیور به عنوان سرمربی ادامه دهند.
به گزارش ایلنا، مالکان باشگاه چلسی همچنان پشت سر لیام روزنیور ایستادهاند و قصد دارند حداقل تا پایان فصل و حتی پس از آن نیز به همکاری با این سرمربی ادامه دهند. بر اساس گزارشی که روزنامه سان منتشر کرده، آینده روزنیور روی نیمکت آبیهای لندن الزاماً به کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا گره نخورده و حتی در صورت ناکامی تیم در رسیدن به جمع چهار تیم برتر لیگ برتر نیز احتمال ادامه حضور او در فصل آینده وجود دارد.این در حالی است که در ابتدای هفته جاری گزارشهایی در رسانهها منتشر شده بود که از تردید برخی اعضای هیئتمدیره نسبت به تواناییهای روزنیور برای هدایت بلندمدت چلسی حکایت داشت. حتی گفته میشد اعتماد مدیران باشگاه نسبت به این مربی تا حدی کاهش یافته است. با این حال اکنون فضای باشگاه متفاوت توصیف میشود و منابع نزدیک به باشگاه تأکید دارند که قرار نیست تصمیمی عجولانه درباره آینده نیمکت تیم گرفته شود.
در واقع مدیران چلسی ترجیح میدهند به روزنیور زمان بیشتری بدهند تا پروژهای که آغاز کرده را پیش ببرد و تواناییهای خود را در یک بازه طولانیتر نشان دهد. آنها معتقدند ثبات فنی میتواند به تیم کمک کند تا از دوره پرنوسان اخیر عبور کند.
از سوی دیگر، مالکان باشگاه به خوبی میدانند که بخشی از اعتبار مدیریتیشان نیز به موفقیت روزنیور گره خورده است؛ بهخصوص با توجه به شرایطی که در آن تصمیم گرفتند انزو مارسکا را کنار بگذارند و این مربی سابق استراسبورگ را به عنوان سرمربی جدید منصوب کنند. همین مسئله باعث شده که مدیران باشگاه تمایل داشته باشند از انتخاب خود حمایت کنند و فرصت کافی برای موفقیت او فراهم آورند.
چلسی در حال حاضر در جدول لیگ برتر انگلیس با سه امتیاز فاصله نسبت به تیم چهارم در جایگاه ششم قرار گرفته و همچنان برای رسیدن به سهمیه لیگ قهرمانان اروپا میجنگد. با توجه به فشردگی رقابت در بالای جدول، هفتههای پایانی فصل میتواند نقش مهمی در تعیین جایگاه نهایی آبیهای لندن داشته باشد؛ هرچند به نظر میرسد آینده روزنیور صرفاً به این رتبه نهایی وابسته نخواهد بود.