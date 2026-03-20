به گزارش ایلنا، خبر درگذشت سیلوینو لورو، یکی از چهره‌های شناخته‌شده مربیگری در فوتبال اروپا، جامعه فوتبال را تحت تأثیر قرار داد. این مربی پرتغالی که سال‌ها به عنوان مربی دروازه‌بان‌ها در کنار ژوزه مورینیو فعالیت می‌کرد، روز پنج‌شنبه و پس از یک دوره بیماری طولانی در سن ۶۷ سالگی چشم از جهان فروبست. لورو در مقاطع مختلف در کادر فنی تیم‌هایی چون پورتو، چلسی، اینتر، رئال مادرید و منچستریونایتد حضور داشت و از نزدیک‌ترین همکاران مورینیو در دوران مربیگری او به شمار می‌رفت.

لورو پیش از ورود به دنیای مربیگری، دوران قابل توجهی به عنوان دروازه‌بان حرفه‌ای پشت سر گذاشت. او فوتبال خود را از باشگاه ویتوریا ستوبال آغاز کرد و سپس راهی ویتوریا گیمارش شد. در ادامه به بنفیکا پیوست و پس از سپری کردن یک دوره قرضی در دسپورتیوو لاکرونیا، توانست به دروازه‌بان اصلی این تیم تبدیل شود. او در مجموع هشت فصل برای بنفیکا بازی کرد و سپس بار دیگر به ویتوریا ستوبال بازگشت. لورو در ادامه راهی پورتو شد و دو فصل نیز برای این تیم به میدان رفت تا سرانجام در ۳۸ سالگی با پیراهن سالگیروش از فوتبال خداحافظی کند.

این دروازه‌بان پرتغالی در سطح ملی نیز تجربه قابل توجهی داشت و ۲۳ بار برای تیم ملی پرتغال به میدان رفت. لورو در دوران بازیگری خود دو بار تا آستانه قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا پیش رفت، اما هر دو بار در فینال ناکام ماند؛ ابتدا در سال ۱۹۸۸ مقابل پی‌اس‌وی آیندهوون و سپس در سال ۱۹۹۰ برابر میلان.

پس از پایان دوران بازی، او وارد عرصه مربیگری شد و به یکی از مربیان تخصصی دروازه‌بان‌ها در سطح فوتبال اروپا تبدیل شد. لورو در سال‌های فعالیتش با چندین دروازه‌بان برجسته کار کرد؛ از جمله ویتور بایا در پورتو، ژولیو سزار در اینتر، پتر چک در چلسی و ایکر کاسیاس در رئال مادرید. سه نفر از این دروازه‌بان‌ها در دوره همکاری با او موفق شدند جایزه بهترین دروازه‌بان یوفا را به دست آورند.

چندی پیش و در تاریخ ۲۵ فوریه، زمانی که بنفیکا برای دیدار برگشت پلی‌آف لیگ قهرمانان اروپا برابر رئال مادرید راهی پایتخت اسپانیا شده بود، ژوزه مورینیو از این فرصت استفاده کرد تا پیش از مسابقه به دیدار دوست و همکار قدیمی خود برود. لورو در آن زمان در یکی از بیمارستان‌های مادرید بستری بود و مورینیو یک روز قبل از مسابقه به ملاقات او رفت.

