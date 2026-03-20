چلسی عامل افشای اطلاعات محرمانه تیم را شناسایی کرد
باشگاه چلسی پس از هفتهها بررسی و جنجال، سرانجام فردی را که اطلاعات محرمانه تیم را پیش از دیدارهای حساس لیگ قهرمانان فاش میکرد شناسایی کرد و به ماجرای جنجالی درز اطلاعات در این باشگاه پایان داد.
به گزارش ایلنا، در آستانه دیدار چلسی برابر اورتون، لیام روزنیور از حل شدن یکی از جنجالیترین مسائل اخیر باشگاه خبر داد؛ ماجرایی که طی آن اطلاعات حساس تیم پیش از مسابقات مهم لیگ قهرمانان اروپا به بیرون درز کرده بود. سرمربی آبیهای لندن اعلام کرد باشگاه پس از بررسیهای داخلی موفق شده فرد یا منبعی را که پشت این افشاگریها بوده شناسایی کند.
این پرونده زمانی خبرساز شد که پیش از بازی رفت مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان مقابل پاریسنژرمن در پاریس، ترکیب کامل چلسی چند ساعت قبل از مسابقه در رسانههای فرانسوی منتشر شد. اتفاقی که نگرانی کادر فنی را به همراه داشت و به گفته برخی منابع، میتوانست به ضرر تیم تمام شود. با این حال ماجرا به همانجا ختم نشد و در بازی برگشت نیز شرایط مشابهی رخ داد؛ جایی که خبر نیمکتنشینی وسلی فوفانا و استفاده از زوج تروه چالوبا و یورل هاتو در خط دفاع، پیش از آغاز مسابقه منتشر شد و بعداً مشخص شد این اطلاعات کاملاً دقیق بوده است.
پس از این اتفاقات، باشگاه تحقیقاتی داخلی را برای پیدا کردن منبع افشای اطلاعات آغاز کرد. در نهایت، طبق گزارش دیلیمیل، مشخص شد که این اطلاعات از سوی هیچیک از بازیکنان تیم منتشر نشده و منشأ آن فردی خارج از ترکیب بوده است. روزنیور در کنفرانس خبری خود در اینباره گفت:
«ما میدانیم او کیست. این اتفاق از روی بدخواهی نسبت به من یا تیم نبود. منشا آن را پیدا کردیم و برخورد لازم صورت گرفت.»
با وجود شناسایی عامل ماجرا، باشگاه چلسی فعلاً تصمیمی برای اعلام هویت این فرد نگرفته است.
همزمان با این حواشی، شکست سنگین چلسی برابر پاریسنژرمن و حذف از لیگ قهرمانان با نتیجه مجموع ۸ بر ۲ نیز بازتاب زیادی داشت. پس از دیدار برگشت، انزو فرناندز که بازوبند کاپیتانی را بر بازو بسته بود، در اظهاراتی درباره آیندهاش صحبت کرد و گفت مطمئن نیست فصل آینده هم در لندن بماند؛ موضوعی که نگرانی هواداران را به همراه داشت.
روزنیور در تلاش برای کاهش این نگرانیها درباره وضعیت هافبک آرژانتینی تیمش توضیح داد: «امروز صبح پیش از تمرین، گفتگوی طولانی و بسیار خوبی با انزو داشتم. ما فقط درباره حرفهای او صحبت نکردیم، بلکه درباره احساسش و چگونگی پیشرفت تیم هم گپ زدیم. او یکی از کاپیتانهای ماست و برای من روشن کرد که چقدر اینجا خوشحال است و چقدر برای موفقیت تیم اشتیاق دارد. انزو گفت که در ترجمه و به دلیل غلبه احساسات پس از بازی، حرفهایش بد برداشت شده است. از دید من، او کاملاً متعهد به این تیم و پیروزی با پیراهن چلسی است.»
سرمربی چلسی در ادامه به وضعیت مصدومان تیم هم اشاره کرد و از غیبت چند هفتهای تروه چالوبا خبر داد. مدافع آبیها از ناحیه مچ پا دچار آسیبدیدگی شده، هرچند بررسیهای پزشکی نشان داده شدت مصدومیت او کمتر از چیزی است که در تصاویر اولیه به نظر میرسید. همچنین فیلیپ یورگنسن نیز پس از انجام یک عمل جراحی جزئی در ناحیه کشاله ران، برای چند هفته قادر به همراهی تیم نخواهد بود.