تاج: حواشی استرالیا ناجوانمردانه بود

به گزارش ایلنا، کاروان تیم ملی فوتبال زنان ایران پس از ورود از مرز بازرگان و عبور از شهرهای تبریز، زنجان و قزوین، شامگاه امروز وارد تهران شد و در میدان ولیعصر مورد استقبال جمعی از مردم و مسئولان ورزشی و دولتی قرار گرفت. این بازگشت در حالی انجام شد که تیم در مدت حضورش در استرالیا با حاشیه‌هایی روبه‌رو بود.

مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، در مراسم تجلیل از ملی‌پوشان گفت: «از مردم عزیزی که در میدان حضور دارند تشکر می‌کنم. به نظر من ترامپ وقتی از قدرت دفاعی ما ناامید شد، به یاوه‌گویی روی آورد.»

او در ادامه افزود: «دختران ما در میناب شهید شدند و او دختران ما را در استرالیا گروگان گرفت. این یک اتفاق ناجوانمردانه بود. این دختران به خاک، پرچم و رهبرشان وفادارند.»

