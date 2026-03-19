شانس پایین رئال و صدرنشینی آرسنال در مسیر قهرمانی

به گزارش ایلنا، کم‌کم تابلو روشن‌تر می‌شود. در مرحله‌های نهایی لیگ قهرمانان که حالا وارد مسیرهای سرنوشت‌ساز شده است، یک تیم بیش از بقیه در نگاه‌ها چشم‌نواز است: آرسنال. این تیم انگلیسی با اقتدار در صدر احتمالات قرار گرفته و با ۷۸.۷۱ درصد شانس برای صعود، بیش از نود و پنج درصد احتمال دارد در فینال حضور داشته باشد. این مسئله تنها مربوط به اعداد نیست؛ بلکه نشان‌دهنده حس یک تیم منسجم و قابل‌تشخیص است، تیمی که توانسته است میان استعدادهای فوق‌العاده و قاطعیت بی‌نظیر تعادل برقرار کند.

در جایگاه بعدی، بارسلونا قرار دارد؛ به عنوان پرنفوذترین رقیب برای به چالش کشیدن پرفروش‌ترین تیم‌ها در مسیر قهرمانی. ارقام (۶۶.۴۷ درصد احتمال صعود) نشان می‌دهد این تیم هم در مسیر رقابت برای قهرمانی جدی است، هرچند هنوز تا رسیدن به سطح کامل در مرحله‌های حذفی فاصله دارد. گروه مدعیان را بایرن مونیخ و پاری‌سن‌ژرمن کامل می‌کنند؛ هر دو با بیش از ۵۵ درصد احتمال، در منطقه‌ای قرار دارند که هر جزئیات کوچک می‌تواند تفاوت‌ها را رقم بزند.

کمی عقب‌تر، اما هنوز در بازی، لیورپول و رئال مادرید قرار دارند؛ تیم انگلیسی (۴۳.۷۵ درصد) همچنان شانس دارد، هرچند از تیم‌های بالای جدول دور است. در همین حال، تیم سفیدپوش مادرید (۴۰.۴۴ درصد) در همان جایی حرکت می‌کند که از نظر تاریخی در آن رشد کرده است: شبی‌های بزرگ، جایی که در آن آمار همیشه برنده نیست. طبق محاسبات سوپرکامپیوتر، رئال تنها ۲۱.۲۹ درصد شانس رسیدن به نیمه‌نهایی و ۹.۵۵ درصد احتمال رسیدن به فینال دارد. هرچند در تقابل با منچسترسیتی عملکرد درخشانی داشت، اما این مدل هنوز آن‌ها را در جمع سه تیم برتر رقابت‌ها نمی‌بیند.

جدول همچنین اتلتیکو مادرید و اسپورتینگ را با درصدهای پایین‌تر (۳۳.۵۳ و ۲۱.۲۹ درصد) در بر می‌گیرد، اما هر دو هنوز زنده هستند و در رقابت باقی می‌مانند. برای تیم سیمئونه، ۱۰.۵۵ درصد شانس رسیدن به فینال و ۴.۴۱ درصد احتمال قهرمانی در نظر گرفته شده است. در چنین سناریوهایی، هرچقدر اعداد روندها را نشان دهند، اما حکم قطعی صادر نمی‌شود. چرا که در این رقابت‌ها، تنها یک شب درخشان، می‌تواند داستان را تغییر دهد.

اعداد روندها را ترسیم می‌کنند، اما هنوز نتایج نهایی مشخص نیستند. و اگر لیگ قهرمانان چیزی به ما نشان داده است، این است که احتمالات اهمیت دارند… تا وقتی که توپ به حرکت درآید.

