امید به همتیمی شدن در جام جهانی
حمایت وینیسیوس از نیمار پس از صعود رئال
ستاره برزیلی رئال مادرید بعد از صعود تیمش در لیگ قهرمانان اروپا، به غیبت نیمار در فهرست آنچلوتی واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، سهشنبه گذشته، درست پس از صعود رئال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا، وینیسیوس در گفتوگویی درباره غیبت نیمار اظهار داشت:«آنچلوتی خیلی خوب میداند برای تیمش چه میخواهد. من نمیتوانم در این موضوع دخالت کنم، اما کیفیت نیمار را میشناسیم. میدانیم اگر آماده باشد تا به ما کمک کند، آنچلوتی او را دعوت خواهد کرد. و اگر خدا بخواهد، در جام جهانی کنار هم خواهیم بود.»
در نشست خبری پس از دیدار، کارلو آنچلوتی به طور ضمنی به همین موضوع اشاره کرد و توضیح داد که از میان بازیکنان موجود، تنها افرادی را انتخاب کرده که در بهترین فرم بدنی قرار داشتند. از نظر او نیمار هنوز به شرایط صددرصدی نرسیده است. وینیسیوس نیز با جملهای که گفت آنچلوتی «خوب میداند چه میخواهد»، عملاً به همین تحلیل سرمربی ایتالیایی اشاره داشت.
آنچلوتی در سخنانش تأکید کرد:«ما ۹ روز بازی خواهیم کرد و زمانی برای بازگرداندن آمادگی بدنی کسی نداریم. یک جام جهانی ۴۰ روز طول میکشد؛ میتوانیم به بازیکنانی فکر کنیم که صددرصد آماده نیستند، چون میدانیم زمان خواهند داشت تا به بهترین وضعیت بدنی خود برسند.»
این حمایت وینیسیوس، در کنار سخنان آرام آنچلوتی، نشانه روشنی از آن است که نیمار هنوز در معادلات فنی فوتبال برزیل جایگاه خود را حفظ کرده؛ جایی میان اعتماد مربی، دوستی همتیمیها و امید به حضور دوباره در بزرگترین تورنمنت جهان.