واکنش تند اشلوت روی نیمکت لیورپول سوژه شد
سرمربی لیورپول در جریان دیدار خانگی برابر گالاتاسرای لحظات پرتنشی را کنار خط تجربه کرد. آرنه اشلوت با هیجان زیادی بازی را دنبال کرد، به شدت به تصمیمات داوری معترض شد و گفتوگوی تندی با داور چهارم داشت.
به گزارش ایلنا، آرنه اشلوت پس از برتری پرگل ۴ بر صفر لیورپول در آنفیلد، درباره رفتار پرهیجان خود در کنار زمین توضیح داد و تأکید کرد که فضای پرتنش بازی و شرایطی که تیمش در هفتههای اخیر تجربه کرده، باعث شده با حساسیت بیشتری مسابقه را دنبال کند.
سرمربی هلندی لیورپول در حالی این دیدار را پشت سر گذاشت که تیمش بعد از تساوی در دیدار قبلی مقابل تاتنهام در لیگ برتر، با فشار و انتقاداتی از سوی هواداران روبهرو شده بود. با این حال، در بازی برابر گالاتاسرای جو ورزشگاه کاملاً متفاوت بود و هواداران آنفیلد با حمایت پرشور خود تیم را همراهی کردند. اشلوت نیز پس از مسابقه به این موضوع اشاره کرد و گفت: «لیورپول هرگز به این اندازه در دقایق پایانی امتیاز از دست نداده بود. من هنوز بابت آن حالم بد است، چه برسد به هواداران. با این حال، حمایت آنها در شبی مثل امشب زیباست.»
اشلوت در طول مسابقه حضوری بسیار پرتحرک در کنار خط داشت و بارها نسبت به وقفههای بازی واکنش نشان داد. هر بار که بازیکنی از گالاتاسرای پس از برخوردی روی زمین میماند، سرمربی لیورپول به نشانه اعتراض واکنش نشان میداد و تلاش میکرد توجه داوران را به این موضوع جلب کند.
او به گفته خودش آگاهانه به سراغ داور چهارم میرفت تا حرفش را به کرسی بنشاند: «بسیار زیاد میبینیم که رقیبان به آنفیلد میآیند تا فقط روی زمین دراز بکشند. من بازی آنها مقابل یوونتوس را دوباره دیدم و بازیکنان گالاتاسرای در نیمه اول ۱۴ بار روی زمین افتاده بودند. این یعنی بازی هر سه دقیقه یک بار متوقف میشود و هرگز ریتم پیدا نمیکند. برای من مهم بود نشان دهم که نمیتوانیم اجازه دهیم این اتفاق بیفتد. میخواستم فضایی ایجاد کنم که همه متوجه شوند باید از فوتبال محافظت کنیم. خوشایند نیست که فوتبال به این سمت میرود. بنابراین سعی کردم با کلمات و حرکات نشان دهم که این برای فوتبال بسیار آزاردهنده است. به همین دلیل خوشحالم که اجازه ندادیم ما را از کوره در ببرند.»
سرمربی لیورپول در ادامه صحبتهایش از نمایش شاگردانش نیز تمجید کرد و عملکرد آنها را یکی از کاملترین بازیهای تیمش توصیف کرد: «این تمام چیزی بود که میخواستید ببینید. از دقیقه اول تا آخر بازیکنانم هر چه داشتند گذاشتند. ما موقعیتهایی خلق کردیم که تیم من هرگز در یک مسابقه خلق نکرده بود.»
آمار مسابقه نیز برتری مطلق لیورپول را بهخوبی نشان میداد؛ جایی که شاگردان اشلوت از نظر خلق موقعیت با اختلافی چشمگیر عمل کردند و نسبت موقعیتها ۲۸ به ۲ به سود میزبان ثبت شد. همچنین شاخص گلهای مورد انتظار نیز برتری قاطع لیورپول را نشان میداد؛ آماری که عدد ۴.۸۵ برای لیورپول در برابر ۰.۱۲ برای گالاتاسرای را ثبت کرد.