تایید دوری شش هفته‌ای ستاره رئال مادرید

تیبو کورتوا، سنگربان بلژیکی این تیم، دچار آسیب عضلانی در ناحیه راست جلوی ران شده و طبق اعلام اولیه، حدود شش هفته قادر به همراهی تیم نخواهد بود.

به گزارش ایلنا، تیبو کورتوا دست‌کم یک‌ونیم ماه از میادین دور می‌ماند؛ نتیجه آزمایش‌هایی که صبح پنج‌شنبه روی او انجام شد نشان داد دروازه‌بان رئال مادرید دچار آسیب‌دیدگی در عضله رکتوس فموریس، واقع در ناحیه جلویی ران راست، شده است.

این مشکل از زمانی آغاز شد که کورتوا هنگام گرم‌کردن پیش از بازی سه‌شنبه‌شب مقابل منچسترسیتی در اتحاد احساس ناراحتی کرد؛ اما با وجود این نشانه‌ها، در ترکیب اصلی قرار گرفت و نیمه نخست را با چند واکنش مهم پشت سر گذاشت، بدون آنکه اثری از محدودیت حرکتی یا درد شدید در نمایش او دیده شود. با این حال، ناراحتی‌اش برطرف نشد و با توجه به برتری رئال برابر حریف ده‌نفره، در بین دو نیمه تصمیم گرفته شد جای خود را به آندری لونین بدهد؛ اتفاقی که بد هم پیش نرفت، چرا که دروازه‌بان اوکراینی چند فرصت خطرناک را نیز مهار کرد.

ابتدا باشگاه مدعی شد مشکل کورتوا چیزی فراتر از یک فشار عضلانی نیست و او تنها دربی یکشنبه مقابل اتلتیکومادرید را از دست خواهد داد. اما به مرور، گزارش‌هایی منتشر شد که از آسیب جدی‌تر حکایت داشتند و نگرانی‌ها را افزایش دادند.

سرانجام این گمانه‌زنی‌ها روز پنج‌شنبه تأیید شد؛ مصدومیتی که باعث خواهد شد رئال مادرید در جدال مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا برابر بایرن مونیخ -دیدارهایی که بین ۷ تا ۱۵ آوریل (۱۸ تا ۲۶ فروردین) برگزار می‌شود- یکی از ستون‌های خط دفاعی خود را در اختیار نداشته باشد.

