به گزارش ایلنا، هاجیمه موریاسو، سرمربی تیم ملی فوتبال ژاپن، نفرات زیر را برای برگزاری دو مسابقه دوستانه مهم در ماه مارس به اردوی آماده‌سازی فراخواند.

دروازه بان ها

توموکی هایاکاوا (کاشیما آنتلرز) / کیسوکه اوساکو (سانفرچه هیروشیما) / زائون سوزوکی (پارما/ ایتالیا)

مدافعان:

شوگو تانیگوچی (سن‌ترویدن/ بلژیک) / تسویوشی واتانابه (فاینورد/هلند) / تاکهیرو تومیاسو (آژاکس/هلند)

تومویا آندو (سن‌پائولی/ آلمان) / هیروکی ایتو (بایرن مونیخ/ آلمان)

آیومو سکو (لوهاور/ فرانسه) / یوکیناری سوگاوارا (وردربرمن/ آلمان) / جونوسوکه سوزوکی (کپنهاگن/ دانمارک)

هافبک‌ها و مهاجمان:

جونیا ایتو (خنک/ بلژیک) / دایچی کامادا (کریستال پالاس/ انگلیس)

کائورو میتوما (برایتون/انگلیس) / کوکی اوگاوا (نایمخن/ هلند)

دایزن مائدا (سلتیک/ اسکاتلند) / ریتسو دوان (اینتراخت فرانکفورت/ آلمان)

آیاسه اوئدا (فاینورد/ هلند) / آئو تاناکا (لیدز یونایتد/ انگلیس)

شوتو ماچینو (بروسیا مونشن گلادباخ/آلمان) / کیتو ناکامورا (استاد ریمز/ فرانسه)

کایشو سانو (ماینتس/ آلمان) / یویتو سوزوکی (فرایبورگ/ آلمان)

یوئل فوجیتا (سن‌پائولی/ آلمان) / کودای سانو (نایمخن/ هلند)

کنتو شیوگای (ولفسبورگ/ آلمان) / کیسوکه گوتو (سن‌ترویدن/ بلژیک) / ریونوسکه ساتو (اف‌سی توکیو)

ژاپنی‌ها در تعطیلات ملی ماه مارس برنامه دو مسابقه تدارکاتی سنگین مقابل رقبای اروپایی دارند؛ شاگردان این تیم ابتدا روز ۲۸ مارس (۸ فروردین) برابر اسکاتلند قرار می‌گیرند و سپس در ۳۱ مارس (۱۱ فروردین) مقابل انگلیس به میدان می‌روند تا پیش از تورنمنت‌های بزرگ پیش‌رو، شرایط فنی خود را در بازی‌هایی سطح بالا ارزیابی کنند.

سامورایی‌های آبی در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ در گروه F جای گرفته‌اند؛ جایی که باید با هلند و تونس رقابت کنند و سومین حریفشان نیز پس از برگزاری پلی‌آف مسیر B اروپا از بین تیم‌های لهستان، آلبانی، اوکراین و سوئد مشخص خواهد شد.

