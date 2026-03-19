لالیگا ۲۰ - ۹ لیگ برتر!

به گزارش ایلنا، فوتبال اسپانیا این روزها در قامت یک ابرقدرت بلامنازع، در حال برپایی جشنی باشکوه در تالار افتخارات اروپاست؛ نمایشی از اقتدار خالص که پیامی مستقیم و عاری از هرگونه ابهام را به سراسر قاره مخابره کرد. سه نماینده ارشد لالیگا یعنی رئال مادرید، بارسلونا و اتلتیکو مادرید، با ثبت رکوردی خیره‌کننده و بی‌نقص، فصلی تازه از سلطه بر فوتبال اروپا را آغاز کرده‌اند. کسب سه پیروزی سرنوشت‌ساز در سه تقابل مستقیم مقابل غول‌های لیگ برتر انگلیس، آن هم با تفاضل گل مجموع شگفت‌انگیز 20-9 در مراحل حذفی، گواهی بر این مدعاست که لیگ قهرمانان بار دیگر به زبان اسپانیایی تکلم می‌کند.

در یکی از حساس‌ترین نبردها، رئال مادرید همچون یک ماشین جنگی مهارناپذیر ظاهر شد و رویاهای منچسترسیتی را در هم شکست. تیمی که تحت هدایت پپ گواردیولا ادعای پادشاهی داشت، در برابر هجوم همه‌جانبه مادریدی‌ها تنها توانست به مقاومتی شکننده بسنده کند. کهکشانی‌ها پس از ارائه یک نمایش بی‌نقص و کسب پیروزی قاطع در بازی رفت، در دیدار برگشت نیز اجازه خودنمایی به حریف ندادند. در حالی که تصور می‌شد کار صعود در مادرید تمام شده باشد، شاگردان آنچلوتی در قلب منچستر نیز پیروزی خود را تکرار کردند تا با اقتدار کامل و نتیجه مجموع 1−5 ، بلیت مرحله یک‌چهارم نهایی را به نام خود مهر کنند.

داستان بارسلونا اما با کمی دلهره آغاز شد ولی به یک حماسه تمام‌عیار در کاتالونیا ختم گردید. آبی‌واناری‌ها در بازی رفت مقابل نیوکاسل، فشار سنگینی را تحمل کردند؛ تیمی که با تکیه بر بازی تهاجمی و فیزیکی خود، تقریباً در تمام دقایق بر جریان مسابقه مسلط بود. اما واژه «تقریباً» دقیقاً همان‌جایی معنا پیدا کرد که لامین یامال، ستاره جوان بارسا، در آخرین ثانیه‌های بازی از روی نقطه پنالتی گل تساوی را به ثمر رساند تا امیدها را برای بازی برگشت زنده نگاه دارد. در دیدار برگشت اما، ورزشگاه خانگی بارسا شاهد داستانی کاملاً متفاوت بود. در مستطیل سبز تنها رنگ‌های آبی و قرمز دیده می‌شد و بارسلونا با ارائه فوتبالی مالکانه و بی‌رحمانه، جشنواره‌ای از گل به راه انداخت. آن‌ها با به ثمر رساندن 7 گل در یک مسابقه، نیوکاسل را تحقیر کرده و با برتری قاطع مجموع 8-3 راهی دور بعد شدند.

از سوی دیگر، اتلتیکو مادرید نیز با تکیه بر هوش تاکتیکی دیه‌گو سیمئونه، ماموریت خود را در خانه با موفقیت به پایان رساند. مادریدی‌ها که با اندوخته‌ای سه گله قدم به بازی برگشت گذاشته بودند، با آرامش خاطر جریان بازی را مدیریت کردند. تاتنهام که این روزها در رقابت‌های لیگ داخلی نیز با بحران دست و پنجه نرم می‌کند، تا آخرین نَفَس و سوت پایان مسابقه برای بازگشت به بازی جنگید، اما سد محکم دفاعی اتلتیکو اجازه هیچ واکنشی را به آن‌ها نداد.

حالا با عبور از سد نمایندگان انگلیس، قرعه‌کشی مرحله بعد هیجانی دوچندان را به فوتبال اسپانیا تزریق کرده است. شاگردان سیمئونه در مرحله یک‌چهارم نهایی باید در برابر بارسلونا صف‌آرایی کنند؛ تقابلی که درست مشابه نیمه‌نهایی کوپا دل ری، تکرار خواهد شد. این نبرد جذاب و تماشایی، فارغ از هر نتیجه‌ای، این تضمین را به هواداران لالیگا می‌دهد که حداقل یک قطب قدرت از اسپانیا در مرحله نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان اروپا حضور خواهد داشت و پرچم این کشور را در بالاترین سطح فوتبال جهان برافراشته نگاه خواهد داشت.

