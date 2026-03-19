بایرن مونیخ ۴-۱ آتالانتا: کمپانی برد و به مادرید رسید
بایرن مونیخ با تکرار نمایش هجومی خود در بازی برگشت مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا با نتیجه ۴-۱ آتالانتا را شکست داد تا در مجموع دو بازی با نتیجه خیرهکننده ۱۰-۲ راهی دور بعد شود.
به گزارش ایلنا، نماینده ایتالیا با توجه به شکست سنگین ۶-۱ در برگامو، برای صعود به معجزه نیاز داشت، اما شاگردان کمپانی در آلیانز آرنا اجازه خودنمایی به حریف ندادند.
بازی با حملات بایرن آغاز شد و در همان نیمه اول، برخورد توپ به آرنج اسکالوینی یک پنالتی نصیب باواریاییها کرد. هری کین در مرتبه اول ضربه را از دست داد، اما داور به دلیل جلو آمدن دروازهبان دستور به تکرار داد و کین این بار اشتباه نکرد. آتالانتا با ضربات پاسالیچ و اسکاماکا سعی در جبران داشت، اما واکنشهای یوناس اوربیگ، سنگربان بایرن، مانع از گلزنی آنها شد.
در نیمه دوم، هری کین با یک حرکت انفرادی تماشایی میان مدافعان حریف، پنجاهمین گل خود در تاریخ لیگ قهرمانان را به ثمر رساند. دقایقی بعد، لنارت کارل روی پاس لوئیس دیاز گل سوم را زد تا اختلاف به اوج برسد. آتالانتا در این دقایق اعتقاد به خطای پنالتی داشت اما ویایآر آن را رد کرد. در ادامه، لوئیس دیاز با یک فرار تند و تیز و ضربه چیپ تماشایی، گل چهارم بایرن و دهمین گل این تیم در مجموع دو دیدار را ثبت کرد.
در لحظات پایانی، آتالانتا توسط لازار ساماردزیچ روی یک ضربه کرنر به یک گل تسلیبخش رسید. بایرن مونیخ با این پیروزی قاطعانه راهی مرحله یکچهارم نهایی شد، جایی که باید در دیداری کلاسیک و حساس به مصاف رئال مادرید برود.