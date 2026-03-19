خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام سخنگوی وزارت امور خارجه به تیم ملی فوتبال بانوان

کد خبر : 1763565
لینک کوتاه کپی شد.

کاروان تیم ملی فوتبال بانوان که در رقابت‌های انتخابی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ استرالیا حضور داشت، ساعاتی پیش با استقبال مسئولان وارد مرز بازرگان شد.

به گزارش ایلنا،  اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی خطاب به اعضای تیم ملی فوتبال بانوان کشور، از شجاعت و عملکرد تحسین‌برانگیز آنان در مسابقات اخیر تقدیر کرد.

اسماعیل بقائی نوشت:

چگونه می‌توان به شما زنان سرزمین‌مان افتخار نکرد که همزمان که شما را در میناب و مراغه و لامرد قتل عام می‌کنند، برای عکس گرفتن با شما در سیدنی هیجان زده می‌شوند!

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل