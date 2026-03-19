پیام سخنگوی وزارت امور خارجه به تیم ملی فوتبال بانوان
کاروان تیم ملی فوتبال بانوان که در رقابتهای انتخابی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۶ استرالیا حضور داشت، ساعاتی پیش با استقبال مسئولان وارد مرز بازرگان شد.
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی خطاب به اعضای تیم ملی فوتبال بانوان کشور، از شجاعت و عملکرد تحسینبرانگیز آنان در مسابقات اخیر تقدیر کرد.
اسماعیل بقائی نوشت:
چگونه میتوان به شما زنان سرزمینمان افتخار نکرد که همزمان که شما را در میناب و مراغه و لامرد قتل عام میکنند، برای عکس گرفتن با شما در سیدنی هیجان زده میشوند!