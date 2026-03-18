پیام تسلیت فدراسیون فوتبال در پی شهادت علی لاریجانی
به گزارش ایلنا، فدراسیون فوتبال در پیامی شهادت علی لاریجانی را تسلیت گفت. متن پیام به شرح زیر است:
بسماللهالرحمنالرحیم
مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا
شهادت مجاهد خستگیناپذیر دکتر علی لاریجانی را به محضر مقام معظم رهبری (مدّظلهالعالی)، خانوادهی معزز، یاران و شاگردان گرانقدر آن شهید بزرگوار، وملت شریف ایران تسلیت و تعزیت می گوییم.
از خداوند متعال برای آن شهید والامقام علوّ درجات و برای خانوادههای محترمشان صبر و اجر مسئلت دارد.
آری!ملت عزیز و سربلند ایران!
«بندهی خدا، به خدا پیوست.»