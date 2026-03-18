اقدام فرهنگی باشگاه فجر شهید سپاسی در شیراز

به گزارش ایلنا، باشگاه فرهنگی ورزشی فجر شهید سپاسی فارس با حضور مدیرعامل، اعضای کادر اجرایی و جمعی از بازیکنان رده‌های مختلف خود، اقدام به برپایی موکب افطاری در میدان احمدآباد شیراز کرد.

در این برنامه، اعضای باشگاه با حضور در میان شهروندان به پذیرایی از مردم پرداختند. این مراسم با مشارکت مسئولان باشگاه و برخی از بازیکنان برگزار شد.

مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی فجر شهید سپاسی در حاشیه برگزاری موکب افطاری، با چشمانی پر از احساس گفت: در زمانی که کشور عزیزمان در این شرایط غوطه‌ور است، برخود لازم دانسته که در کنار مردم باشیم و ثابت کنیم ورزش نیز همرنگ مردم است تا ضمن انزجار از رژیم صهیونیستی اسراییل و آمریکای جنایت کار ضمن تبیین گری لازم از ارزش های والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دفاع کنیم.

