بازگشت مانچینی به دوحه پس از غیبت کوتاه‌مدت

روبرتو مانچینی، سرمربی ایتالیایی السد، پس از مدتی دوری به دلیل تنش‌های اخیر در خاورمیانه، بار دیگر وارد دوحه شد.

به گزارش ایلنا، روبرتو مانچینی، سرمربی سرشناس ایتالیایی السد، پس از یک دوره غیبت دوباره به دوحه بازگشت و از روز گذشته به طور رسمی کار خود را در تمرینات این تیم از سر گرفت. او در نخستین حضورش، تمرینات السد را با هدف آماده‌سازی برای دیدار حساس برابر العربی هدایت کرد؛ مسابقه‌ای که قرار است فردا در چارچوب هفته نوزدهم لیگ ستارگان قطر برگزار شود.

السد در شرایطی خود را برای این بازی آماده می‌کند که در مسابقه قبلی مقابل ام‌صلال شکست سنگینی را تجربه کرد و با نتیجه ۵ بر ۲ مغلوب حریف شد. مانچینی در آن دیدار روی نیمکت السد حضور نداشت و همین موضوع باعث شد بازگشت او به تمرینات تیم در آستانه بازی با العربی اهمیت بیشتری پیدا کند.

تمرین اخیر السد با تمرکز ویژه روی بازگرداندن روحیه تیمی برگزار شد. مانچینی تلاش کرد بازیکنان را از نظر ذهنی برای ادامه رقابت‌های لیگ آماده کند و اثرات شکست هفته گذشته را از بین ببرد. در کنار این موضوع، بخش قابل توجهی از برنامه تمرینی به مرور نکات فنی و تاکتیکی اختصاص داشت؛ از جمله هماهنگی خطوط مختلف تیم، بهبود انتقال توپ و افزایش دقت در فاز هجومی.

کادر فنی السد امیدوار است با ایجاد تغییرات لازم در شیوه بازی و افزایش تمرکز بازیکنان، تیم هرچه سریع‌تر از شرایط فعلی عبور کند و بار دیگر به روند مثبت خود در لیگ بازگردد. دیدار با العربی می‌تواند فرصت مناسبی برای شاگردان مانچینی باشد تا واکنش خود را پس از شکست اخیر نشان دهند و دوباره در مسیر رقابت برای نتایج بهتر قرار بگیرند.

