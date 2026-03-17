بارسلونا چشم انتظار درخشش وینگر جوان بنفیکا
گزارشها نشان میدهد باشگاه بارسلونا عملکرد آندریاس شیلدروپ، وینگر جوان و آیندهدار بنفیکا را بهطور جدی زیر نظر گرفته است.
به گزارش ایلنا، باشگاه بارسلونا در راستای تقویت پست وینگر چپ، در حال بررسی گزینههای جایگزین و مقرونبهصرفهتر است. با توجه به پیچیدگیها و موانع موجود بر سر راه جذب مارکوس رشفورد، کادر فنی کاتالانها اکنون نگاه خود را به لیگ برتر پرتغال معطوف کرده است.
در همین راستا، شیلدروپ، بازیکن ۲۱ ساله بنفیکا، به یکی از اهداف اصلی استعدادیابهای بارسلونا تبدیل شده است. این بازیکن با ثبت ۸ گل و ۴ پاس گل طی ۳۸ بازی در فصل جاری، ثبات و کارایی بالایی از خود نشان داده است.
بر اساس مستندات منتشر شده توسط نشریه اسپورت، نمایندگان بارسلونا در تاریخ ۱۴ مارس در ورزشگاه حضور یافتند تا نمایش این بازیکن را در دیدار بنفیکا برابر آروکا که با برتری ۲-۱ تیم میزبان همراه بود، از نزدیک آنالیز کنند.
یکی از مقامات مطلع در باشگاه بارسلونا با تایید این خبر اظهار داشت: «روند پیشرفت این بازیکن به طور مستمر توسط ما ارزیابی میشود. پتانسیل و استعداد او غیرقابل انکار است و گزارشهای استعدادیابهای ما، نمرات بسیار بالایی را برای عملکرد وی در نظر گرفتهاند.»