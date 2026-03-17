طعنه اسکولز به آنفیلد: قلعه لیورپول دیگر ترسناک نیست
پل اسکولز، اسطوره منچستریونایتد، با کریخوانی علیه لیورپول مدعی شد ورزشگاه آنفیلد دیگر مثل گذشته برای رقبا هراسآور نیست.
به گزارش ایلنا، قرمزهای مرسیساید در فصلی که قرار بود دوران جدیدی را تحت هدایت آرنه اشلوت آغاز کنند، اکنون در میانهی یک بحران تمامعیار دستوپا میزنند. جایگاه پنجم در جدول لیگ برتر و لبهی پرتگاه سقوط در مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا، تصویری است که با انتظارات هواداران فرسنگها فاصله دارد. تیمی که زمانی برای چهارگانه میجنگید، حالا مدتهاست که از کورس دفاع از عنوان قهرمانی خارج شده و فشارها بر روی سرمربی هلندی به اوج خود رسیده است.
آنچه بیش از همه هواداران را آزار میدهد، فرو ریختن دژ مستحکم آنفیلد است. ثبت ۳ شکست و ۴ تساوی خانگی در این فصل، نشان از ناپدید شدن آن جو رعبآوری دارد که پیشتر لرزه بر اندام حریفان میانداخت. شکست در حفظ برتری 1-0 در بازی اخیر، تیر خلاصی بود بر پیکر اعتمادبهنفس تیم. در همین راستا، پل اسکولز با نگاهی بیرحمانه به این وضعیت، معتقد است که «اتمسفر آنفیلد» دیگر فاکتوری تعیینکننده نیست و حریفان بدون هیچ ترسی در این ورزشگاه به میدان میروند.
او در گفتگو با اسکای اسپورت اظهار داشت: «آنفیلد همیشه یکی از سختترین ورزشگاهها برای بازی بود. بارها به این موضوع اشاره شده است که هواداران آنها درست روی سرتان بودند و این به بازیکنان هم کمک میکرد. آنها این عزم و انگیزه برای فشار آوردن به بازیکنان تیم حریف را از دست دادهاند. چنین چیزی دیگری وجود ندارد. آنها به تیمی بر اساس بازی مالکانه تبدیل شدهاند.
فکر میکنم تحت هدایت یورگن کلوپ و شاید مربیان قبلی در لیورپول، آخرین چیزی که در خانه به آن فکر میکردند فوتبال بازی کردن بود. آنها فقط به این فکر میکردند که شما را در زمین آزار دهند و مانع بازی کردنتان شود. حالا در این یک سال و نیم گذشته احتمالا آنفیلد به آسانترین ورزشگاه تبدیل شده است.»