به گزارش ایلنا، مکس دومان با نمایشی خیره‌کننده مقابل اورتون نامش را در تاریخ لیگ برتر انگلیس ثبت کرد و به جوان‌ترین بازیکنی تبدیل شد که در این رقابت‌ها موفق به گلزنی شده است. ستاره ۱۶ ساله آرسنال در دیداری که با پیروزی توپچی‌ها همراه بود، یکی از لحظات به‌یادماندنی این فصل را رقم زد.

صحنه‌ای که بیش از هر چیز توجه‌ها را جلب کرد، نحوه به ثمر رسیدن گل او بود. دومان توپ را در نیمه زمین خودی دریافت کرد و با حرکتی سریع و تکنیکی از سد دو مدافع عبور کرد. او سپس با ادامه پیشروی، مسافت زیادی را پا به توپ طی کرد و در نهایت با ضربه‌ای دقیق دروازه اورتون را باز کرد؛ گلی که تقریبا پس از طی نیمی از زمین به ثمر رسید و نشان داد این بازیکن نوجوان چه توانایی بالایی در حمل توپ و تصمیم‌گیری در لحظات حساس دارد.

دومان در همان مسابقه نقش مهم دیگری هم در پیروزی تیمش داشت و با ارسال پاس گل برای ویکتور گیوکرش در جریان برد آرسنال برابر اورتون تاثیرگذار ظاهر شد؛ نتیجه‌ای که باعث شد اختلاف این تیم با منچسترسیتی در صدر جدول لیگ برتر به ۱۰ امتیاز برسد و موقعیت آرسنال در کورس قهرمانی مستحکم‌تر شود.

درخشش این بازیکن جوان واکنش‌های زیادی در فوتبال انگلیس به همراه داشت و تیری آنری، اسطوره آرسنال، نیز درباره عملکرد او صحبت کرد. آنری اعتراف کرد که تماشای گل دومان واکنش احساسی شدیدی در او ایجاد کرده و حتی باعث شده موهای تنش سیخ شود؛ اتفاقی که به گفته او به ندرت رخ می‌دهد. او توضیح داد که این صحنه یادآور روزهای ابتدایی حضور خودش در آرسنال و فضای پر از انتظار و فشار اطراف استعدادهای جوان است.

آنری همچنین با اشاره به نمونه‌هایی مثل ظهور زودهنگام وین رونی تاکید کرد که درخشش در سنین پایین می‌تواند توجه زیادی ایجاد کند، اما مهم‌ترین مسئله نحوه مدیریت چنین استعدادهایی در ادامه مسیر است. به باور او، دومان تنها یک استعداد برای آرسنال نیست و می‌تواند برای فوتبال انگلیس نیز بازیکن مهمی باشد، به شرطی که روند رشدش با دقت و صبر دنبال شود.

اسطوره فرانسوی آرسنال در عین حال هشدار داد که نباید بیش از حد هیجان‌زده شد یا خیلی زود درباره آینده حرفه‌ای این بازیکن قضاوت کرد. او معتقد است باشگاه و اطرافیان دومان باید شرایطی فراهم کنند که این بازیکن بدون فشار اضافی بتواند به پیشرفت طبیعی خود ادامه دهد و پتانسیلش را به شکل درست شکوفا کند.

